影／5G防疫機器人 可智慧消毒和送餐

台北市政府今舉辦「5G專網智慧醫療實驗場域計畫」記者會，為因應新冠肺炎疫情，由台北市政府資訊局、衛生局、聯合醫院攜手亞太電信推動防疫機器人，目前打造的機器人具有智慧消毒、安全運送的兩項主要功能。台北市副市長黃珊珊致辭表示，此次是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。

防疫機器人由富鴻網打造，亞太電信提供5G網路，聯合醫院仁愛院區提供場所進行測試。機器人具有紫外線燈可供智慧消毒功能，可以深入場域也能進行自我消毒，另外，機器人也具備安全運送功能，能行進至病房內運送餐盒以及病人用藥，並在功能執行各項功能前都會進行宣示，提醒現場人員。

聯合醫院總院長黃勝堅表示，讓機器人自動前往隔離病室執行任務，減少醫護人員進出隔離病室降低感染風險，減輕醫護人員穿戴隔離衣及照顧負擔；智慧醫療利用AI取代部分人工，醫護能有更多時間與病人及家屬互動。

黃珊珊表示，此次和平醫院仁愛醫院成為測試場地，設置5G專網就不會有網路死角，也可以避免醫護人員送餐的風險，這也是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。