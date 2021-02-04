影／疏運入境旅客 鄭文燦慰問桃園機場防疫計程車隊

桃園市長鄭文燦4日下午前往桃園機場慰問機場防疫計程車隊，桃園市慈馨公益關懷協會、台灣愛心餐飲協會、宗聖公益協會、普慈三寶護持協會等團體共同捐贈600份人蔘雞湯及1200顆茶葉蛋給防疫計程車隊司機進補。

鄭文燦市長首先了解防疫計程車隊示範消毒過程，接著頒發感謝狀給民間團體，感謝大家的付出。

鄭文燦表示，桃園位於防疫第一線，國境防疫尤其重要，防疫計程車原本僅接送桃園居家檢疫者就醫服務以及移動防疫地點等接駁服務，今年起擴大服務範圍至鄰近新北市、新竹縣等縣市，也將居家隔離者及自主健康管理者納入服務對象。防疫計程車隊徹底落實乘客、旅客行李及車輛消毒作業，提供安全的載送服務，不僅保護駕駛及乘客安全，也確保桃園救護車能量。

鄭文燦指出，桃園醫院收治全國約四分之一確診病患，負擔較其他縣市重，而部桃事件擴大隔離人數歷來最多達4000多人，機場防疫計程車隊協助將入境旅客載送到防疫旅館或集中檢疫所等處，落實14天居家檢疫措施，有症狀者由救護車後送，一般就醫則請防疫計程車隊支援，相信有經驗豐富的防疫車隊加入防疫團隊，更能守好國境第一線。

鄭文燦說，病毒無形且傳播力強，但只要每個人多加留意細節，做好防疫工作，都可以是防疫英雄。機場團隊守護國境第一線，因為疫情關係導致營收減少，包括機場公司、航空公司、航警局、免稅商店、美食餐廳等，營運皆十分辛苦，感謝機場團隊們這1年來的辛苦防疫，才能展現台灣現在的防疫成果。

桃園市政府交通局長劉慶豐表示，為保障防疫計程車駕駛與乘客安全，市府陸續提供防疫計程車N95等級口罩1000個、隔離衣750件、隔離面罩1000個、酒精10箱等防疫物資，也協助200輛防疫計程車裝設透明隔離簾。4日再追加提供N95等級口罩400個、隔離衣650件、醫用口罩2000片、酒精5箱等物資予防疫計程車隊，確保運輸過程中的安全。