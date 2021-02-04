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走春搭貓纜賞櫻花 貓空杏花林、魯冰花現正綻放
春節假期即將到來，北市貓空地區「杏花林」每年約2月初至3月中盛開，樟樹步道的魯冰花海也正值綻放時節，台北捷運公司表示，民眾過年走春若可安排動物園、賞花、品茶一日遊，也可順道參拜指南宮。
杏花林位於貓空站外，搭乘貓空纜車至貓空站下車後，改搭遊園公車，於「杏花林」站下車即可賞花或至其他景點遊玩；搭乘纜車當中也可從空中俯瞰山林中綻放的櫻花；樟樹步道目前也開滿魯冰花。
北捷表示，民眾走春可安排一日前往貓空地區遊玩，若時間充裕建議可先到動物園，再到著名的指南宮（又稱仙公廟）參拜，之後搭乘貓纜前往樟樹樟湖環狀步道、茶香環狀步道健行。
其步道平緩適合全家大小同遊，若不想健行，也可至鄰近的天恩宮、樟山寺、張迺妙茶師紀念館等景點，最後再去品嚐貓空風味餐點、泡茶、俯瞰大台北盆地夜景。
北捷表示，由於疫情再度升溫，提醒民眾走春出遊時務必遵守防疫政策，進入貓纜車廂務必全程戴口罩，民眾需配合遵守各場地公告，精勸導仍不聽者將開罰3000以上、1萬5000元以下罰鍰。
另外，第一線工作人員除在執勤時也會全程戴口罩，並在各個區域包含捷運車廂、捷運車站、捷運地下街、貓纜、小巨蛋、兒童新樂園、北投會館等處加強消毒，自動售票機、加值機、廁所馬桶蓋及門把、詢問處窗口、電扶梯等，也會加強消毒頻率為每4小時1次。
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