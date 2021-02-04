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自行車騎乘安全面費上網 林佳龍親自示範如何安全左轉

攝影中心 / 記者鄭超文／台北即時報導
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，由於「左轉彎未依規定」是青少年自行車交通事故肇事的主因之一，交通部部長林佳龍（左）與學生一起示範正確左轉彎前，要記得回頭看一下車況。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，由於「左轉彎未依規定」是青少年自行車交通事故肇事的主因之一，交通部部長林佳龍（左）與學生一起示範正確左轉彎前，要記得回頭看一下車況。記者鄭超文／攝影

自行車是小朋友第一個接觸的交通工具，如何正確騎車避免危險發生，必須從小就教導，交通部與教育部合作推出首部自行車騎乘安全數位教材，交通部與教育部並將一起攜手合作，持續共同推動交通安全教育課程，交通部長林佳龍下午出席記者會表示，扎根良好的交通安全教育必須自小培養，學習自行車的騎乘技巧，了解可能的風險及如何與其他車輛互動、避開危險，有助於未來騎乘機車、開車的安全觀念培養，這套教材值得推薦給學校老師及家長自學後教導小朋友。

依據交通部統計資料顯示，近年來兒少自行車交通事故肇因主要為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「左轉彎未依規定」，自行車交通事故型態主要為「車與車側撞」、「車與路口交岔撞」、「車與車同向擦撞」，因此學習了解自行車如何與其他車種互動，以及危險預測與防禦駕駛，十分重要。

今年恰好也是交通部的「自行車旅遊年」，林佳龍說，旅遊的安全是推動旅遊的首重事項，如何安全騎乘自行車也就成今年第一項要宣導的事項。這次的教材包括，「安全騎乘自行車」教學指引手冊、國中範例教案及搭配數位課程影片的教學模組，並藉由成果發表，說明自行車安全騎乘的重要。此外，交通部與教育部也在109年研訂高中以下五學習階段交通安全基本能力的交通安全課程架構，將做為未來交通安全教育推動的基礎。這套「安全騎乘自行車」數位課程影片已在2月份起上架於「教師e學院」數位學習平台、「交通安全入口網」、youtube。

「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，邀請教育部國民及學前教育署署長彭富源（左起）、交通部部長林佳龍與次長陳彥伯等一起宣導自行車騎車安全教材。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，邀請教育部國民及學前教育署署長彭富源（左起）、交通部部長林佳龍與次長陳彥伯等一起宣導自行車騎車安全教材。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，由於「左轉彎未依規定」是青少年自行車交通事故肇事的主因之一，交通部部長林佳龍（左）與學生一起示範正確左轉彎前，要記得回頭看一下車況。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，由於「左轉彎未依規定」是青少年自行車交通事故肇事的主因之一，交通部部長林佳龍（左）與學生一起示範正確左轉彎前，要記得回頭看一下車況。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，交通部部長林佳龍宣導自行車騎車安全教材。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，交通部部長林佳龍宣導自行車騎車安全教材。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，學生出考題考驗交通部部長林佳龍（右）的自行車騎車安全知識。記者鄭超文／攝影
「安全騎乘 數位GO」記者會暨成果發表會下午在交通部舉行，學生出考題考驗交通部部長林佳龍（右）的自行車騎車安全知識。記者鄭超文／攝影

自行車 教育部 林佳龍

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