自行車騎乘安全面費上網 林佳龍親自示範如何安全左轉

自行車是小朋友第一個接觸的交通工具，如何正確騎車避免危險發生，必須從小就教導，交通部與教育部合作推出首部自行車騎乘安全數位教材，交通部與教育部並將一起攜手合作，持續共同推動交通安全教育課程，交通部長林佳龍下午出席記者會表示，扎根良好的交通安全教育必須自小培養，學習自行車的騎乘技巧，了解可能的風險及如何與其他車輛互動、避開危險，有助於未來騎乘機車、開車的安全觀念培養，這套教材值得推薦給學校老師及家長自學後教導小朋友。

依據交通部統計資料顯示，近年來兒少自行車交通事故肇因主要為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「左轉彎未依規定」，自行車交通事故型態主要為「車與車側撞」、「車與路口交岔撞」、「車與車同向擦撞」，因此學習了解自行車如何與其他車種互動，以及危險預測與防禦駕駛，十分重要。