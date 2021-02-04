好閃！情侶用「相識紀念日」買刮刮樂 爽中100萬大獎

春節連假還沒到，各地彩券行已開始「旺起來」，彩券行老闆透露，目前以2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」最熱銷，幾乎進來的客人都會買一張試手氣。台彩今也透露，「2000萬超級紅包」近期在新北就一連開出三位幸運的百萬得主。

新北市五股區「順昌彩券行」，近期「2000萬超級紅包」開出三獎100萬獎金，中獎的是一位20幾歲的年輕人，女友就在投注站附近上班，因為接送女友的關係經常順路來投注站玩刮刮樂，幾天前在投注站等女友下班時就用和女友相識的紀念日16號買了一張編號16的「2000萬超級紅包」刮刮樂，很幸運的刮中獎金1萬元，當時開心大叫說：「要帶女友去吃好料的」。

這天接好女友就順便帶她一起再來買「2000萬超級紅包」，女友說她沒靈感，不知道該選哪一張，中獎人就建議女友再挑兩人相識的紀念日16號，因為上次就是靠相識紀念日的靈感買16號中了一萬元，兩人就一樣買了一張16號的「2000萬超級紅包」直接在店裡開始刮，刮到一半發現中獎了，開心的說「這張中了10萬塊，我們認識的日期16號真是個幸運數字」，店員拿起刮刮樂仔細檢查，對這對情侶說：「這張是中100萬，不是只有10萬啦！」，兩人開心狂叫：「原來中100萬是這種感覺！」

此外，新北市中和區的「來就發商行」近期也開出「2000萬超級紅包」三獎。中獎人是一位中年男子，平常就喜歡到處找投注站玩刮刮樂，曾經刮中過二次十萬元。當天早上進到投注站時，看到投注站養的店貓就坐在門口，彷彿就像是一隻招財貓等著他上門。

當天中獎人請老闆娘拿出一本新的「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮到一個5000元獎項後，覺得應該沒有大獎了，原本想停手，請老闆娘再開新的一本，老闆娘就跟他說：「這本已經剩沒幾張了，要不要剩下的都刮完，免得讓更大的獎從身旁擦身而過！」這時老闆娘養的店貓突然從地上跳到桌上，萌萌的看著他，於是就決定聽老闆娘的建議，再挑了編號10號的刮，沒想到真的就中了一百萬，據老闆娘表示當時他異常的冷靜，彷彿要壓抑內心的喜悅，但還是忍不住興奮的一直說：「我要趕快去領獎！我要趕快去領獎！」

新北市新莊區的「飛來富貴彩券行」也同樣開出「2000萬超級紅包」三獎。據飛來富貴彩券行邵小姐表示，中獎人是一位中年婦女，這位婦人一進門就好奇的四處張望，主動跟婦人招呼寒暄才得知她剛剛才去附近的福德宮拜拜，回家的路上正好看到了這間彩券行，覺得剛拜完的土地公是托福帶財的神明，便想來試試手氣。由於這是中獎人第一次來買彩券也不知道要選哪一款刮刮樂，邵小姐特別推薦了面額200元的「刮刮金樂透」跟500元的「2021賺翻天」，想不到還真的是有拜有保庇，兩張共刮中了1500元。

邵小姐便建議她要不要刮一張過年才有的「2000萬超級紅包」，中獎人想都沒想馬上隨機挑了一張，還因為刮區太多，一面刮一面說手刮得好痠，刮完就直接請邵小姐幫他以投注機掃描對獎，沒想到投注機響起了中獎的音樂，邵小姐仔細查看刮刮樂，發現竟然是中了100萬，中獎人聽聞這個好消息，臉上表情停滯了數秒，才綻放笑容大喊：「沒想到一時興起，竟能刮中100萬，一定是福德宮的土地公保佑」。邵小姐看著中獎人中大獎的興奮表情，心中也替她高興萬分，想想店裡好久沒開出大獎，每個禮拜也都會去福德宮拜拜，祈求店裡開出大獎，現在終於實現了店裡開出大獎的心願，真的是有拜有保庇。