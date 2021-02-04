返鄉高鐵票一位難求！ 改這「1選項」竟讓他直呼：根本沒人搶

為抑止疫情擴散，台灣高鐵日前宣布停售自由座，改由販售對號座服務，讓許多返鄉的人傷腦筋。有網友分享，原以為早已搶不到高鐵票，不料僅改了一個選項，竟讓他成功買到返鄉車票。

一名網友於《PTT》上發文表示，因為自由座取消改售對號座，他便決定直接買從台北搭乘的票南下，春節高鐵票開賣當天沒有搶到位置，過了三天後台北站依然顯示「無票」，原PO以為會有因三天內尚未結帳而釋出的空位，結果仍舊一位難求。

正當原PO決定放棄時，忽然靈機一動改為搜尋「南港站」的車票，卻讓他有了意外之喜，不僅座位多、車次時刻安排也相當寬裕，讓他忍不住興奮直呼「看起來根本沒人跟我搶，可以慢慢點、慢慢填、慢慢選」。

但他也提出疑惑，「假設『南港站至XX站』有位子，不也代表著『台北站至XX站』會有位子嗎？為什麼系統卻顯示沒位子呢？」網友們則紛紛留言表示「配票，都給台北買完了，那南港就不用開了」、「會配票啊」，但也有網友表示「防疫期間，限定同站進入人數錯了嗎」、「你講的合理啊，有可能真的是系統問題」。