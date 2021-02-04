從住家到廠房 大金空調 全方位空氣解決方案專家

商業空間空調最怕冷氣分佈不均、運轉噪音大、多空間控制不易的困擾；受到疫情影響更加被重視的無菌、無塵等特殊空氣品質需求，也是學校、醫院、飯店、廠房特別關注的議題。大金空調早已超前部署，針對家用空調、商用暨大型空調應用系統等不同空間特性，提供全方位的空氣解決方案。

大金子公司AAF，具備專業的無菌無塵室解決方案，像是電子廠需要的無塵濾網、醫院需要的無菌濾網，都能搭配大金的高靜壓送風機或空調箱，來解決不同空間的空氣品質需求。而大金空調的TOP AIR商用變頻空調系列，則是具備「循環氣流」功能，不僅使空氣中的冷氣分佈更均勻，透過「獨立控制」可以單獨調整每個出風口的氣流方向，「自動氣流」還能偵測室內人員活動狀態，提供最佳的氣流方向。

大金空調更擁有完整的VRV區控型中央空調產品，符合變頻省電、節能環保、安裝彈性、保養容易等現今空調設備發展趨勢，可應用在大型商辦、廠辦、工廠，以及大坪數豪宅與透天厝。傳統中央空調系統以整棟大樓為一體，只能全開或全關，VRV區控型中央空調系統卻可以針對每個房間的實際需求來使用空調，精準調整冷媒流量、電力消耗，避免能源浪費。若是原本就安裝舊型VRV室外機、使用超過15年以上，可重複使用現有管線與室內機，直接替換成VRV Q，減少了施工期與裝潢的費用，對生活不便的衝擊也更減少。