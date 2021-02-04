CELINE粉絲預備！華泰名品城全台獨家Outlet店年前見客

搶攻春節出遊潮，GLORIA OUTLETS華泰名品城又多了全台獨家精品Outlet、CELINE進駐一期廣場，預計年前開幕，據了解，目前正在趕工中，最快的話本周末就有機會逛到CELINE。

另外，華泰名品城2月6日起至3月1日推出「華泰唐人街」，融合東、西方年節特色，全區高掛萬盞燈籠，且全面更新廣場藝術裝置，以新復古風潮（Newtro）為主軸，打造各年代經典場景，春節首度亮相「Drive-in美式搖滾快餐店」，重現50、60年代美國公路復古場景。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，因應近日桃園疫情嚴峻，新年檔期嚴守防疫規範，取消年節可能發生群聚的消費者活動，並落實園區各處每日8次清潔消毒、每周一次大規模全區消毒。2020因下半年內需大爆發，挺過疫情年，最終交出近92億的超標業績。華泰名品城也預告，農曆年前除了有CELINE獨家進駐外，後續還會有重量級品牌登場，並將引進多個餐飲品牌，增加美食的多元性。

今年華泰名品城，將陸續以Newtro為創作靈感，在園區打造全新裝置藝術，春節檔期搶先登場的是位於一期廣場的「Drive-in美式搖滾快餐店」。模擬50、60年代美國公路的路邊速食店，並引進1950年代紅色系雪佛蘭汽車、老式橘綠跳色加油機、復古海報，呈現復古美式感，另一側則有純手工打造的4.5米巨型霓虹招牌，成為園區拍照新亮點。

春節期間，「Drive-in美式搖滾快餐店」將融合東方年節元素，掛上大紅燈籠、披上閃亮裝飾、門楣上貼有題字春聯；在三期廣場，打造3.3米的立體「春」字造景上，以櫻花、牡丹等各式花材圍繞點綴；第五大道小廣場上也擺放著「比人高」的巨型爆竹與復古小販攤車，讓春節走春逛街民眾，留下應景美照。

【華泰名品城春節營業時間調整】

2/10(小年夜) 11:00-22:00 2/11(除夕) 11:00-15:00 2/12-2/16(初一至初五) 11:00-22:00