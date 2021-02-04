飼主注意！毛孩也會得癌症 掌握5大祕訣防致癌

毛孩也可能得癌症，新北市動保處提供預防寵物罹癌5大祕訣，動保處表示，民眾飼養毛寶貝照顧妥善，平均壽命也延長，寵物在老化過程中，也容易因內在及外在因素作用下引發腫瘤病變，除了及早發現癌症加以治療，也要積極預防癌症發生。

動保處長楊淑方表示，癌症死亡率已連續37年盤踞國人十大死因第一名，根據統計，癌症也是犬貓十大死因之首。5大祕訣包含完成絕育、避免毛孩過胖、每日餵食抗氧化食物、避免接觸外在致癌因子及定期進行犬貓常見傳染病及狂犬病疫苗注射。

楊淑方舉例，中和動物之家流浪犬「大白」入所時，是一隻非常瘦弱的狗，一眼就可見肚子下方有一大腫塊，已破裂化膿且發出惡臭味。除了有破裂乳腺腫瘤外，左側第3到5對乳腺都有散發小腫塊；右側第4、5對乳腺也有許多小腫塊，X光檢查發現肺臟已有轉移現象，最後大白在安寧照顧下睡眠中離世。為避免乳癌發生，只要犬貓在6月齡第一次發情前完成絕育手術，即可大幅降低乳腺腫瘤發生率。

醫學已證實肥胖會增加罹癌風險，同樣地，過度餵食毛寶貝並不是愛牠，脂肪不只堆積在體內，也會引起體內發炎反應促使癌症發生；癌症是一種慢性發炎的疾病，發炎反應過程會增生異常增殖細胞，可以為毛寶貝提供抗發炎和抗癌的飲食，如大量優質蛋白質、EPA和DHA（Omega-3脂肪酸）含量高的動物高密度脂肪，以及一些富含抗氧化劑的水果。

楊淑方表示，癌症的產生與基因和環境外在致癌因子都有相關性，飼主應避免或減少毛寶貝與有害毒素接觸，如除草劑、殺蟲劑、清潔劑及二手菸接觸，也是遠離癌症威脅的不二法門。