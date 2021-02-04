胰臟癌、炎分不清？內視鏡超音波助攻確診免挨1刀

57歲孫姓男子因上腹痛、3個月內暴瘦近10公斤，就醫發現整個胰臟都腫了，懷疑是惡性腫瘤，建議手術切除，經轉往台中榮總肝膽腸胃科尋求第二意見，接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，確診為自體免疫性胰臟炎，排除胰臟癌，免挨一刀，男子目前持續在門診接受藥物治療，胰臟也消腫，解除大患。

台中榮總肝膽腸胃科醫師廖思嘉說，胰臟是位於腹腔比較深層的器官，常因腸氣阻擋而成為腹部超音波檢查盲點，因此需電腦斷層或核磁共振幫助診斷，但仍不易區分病灶，尤其局部發炎病灶會被誤診為惡性腫瘤，而讓病人白白開刀。

廖思嘉指出，胰臟為什麼會發炎？台灣胰臟發炎原因前三名是酒精、膽結石，以及三酸甘油脂過高。自體免疫性胰臟炎為人體內一種自體抗原攻擊胰臟，成因不明。