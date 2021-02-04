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胰臟癌、炎分不清？內視鏡超音波助攻確診免挨1刀

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師廖思嘉說明，孫姓病患在台中榮總接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，排除胰臟癌，免挨一刀。記者趙容萱／攝影
醫師廖思嘉說明，孫姓病患在台中榮總接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，排除胰臟癌，免挨一刀。記者趙容萱／攝影

57歲孫姓男子因上腹痛、3個月內暴瘦近10公斤，就醫發現整個胰臟都腫了，懷疑是惡性腫瘤，建議手術切除，經轉往台中榮總肝膽腸胃科尋求第二意見，接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，確診為自體免疫性胰臟炎，排除胰臟癌，免挨一刀，男子目前持續在門診接受藥物治療，胰臟也消腫，解除大患。

台中榮總肝膽腸胃科醫師廖思嘉說，胰臟是位於腹腔比較深層的器官，常因腸氣阻擋而成為腹部超音波檢查盲點，因此需電腦斷層或核磁共振幫助診斷，但仍不易區分病灶，尤其局部發炎病灶會被誤診為惡性腫瘤，而讓病人白白開刀。

廖思嘉指出，胰臟為什麼會發炎？台灣胰臟發炎原因前三名是酒精、膽結石，以及三酸甘油脂過高。自體免疫性胰臟炎為人體內一種自體抗原攻擊胰臟，成因不明。

孫姓病患在前年五月轉到台中榮總尋求第二意見，接受電腦斷層發現病灶約3.22公分，利用正子攝影，發現腫瘤態勢比較像發炎，因此安排內視鏡超音波對比顯影劑輔助診斷，並透過胃腸道貼近胰臟進行內視鏡超音波細針抽吸術對胰臟病灶穿刺採樣、切片提高診斷率。

醫師廖思嘉說明，孫姓病患在台中榮總接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，排除胰臟癌，免挨一刀。記者趙容萱／攝影
醫師廖思嘉說明，孫姓病患在台中榮總接受內視鏡超音波檢查、超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸採檢，排除胰臟癌，免挨一刀。記者趙容萱／攝影

台中榮總 腫瘤 器官

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