遊森林遊樂區不怕走到腳軟 電動遊園車春節進駐墾丁
墾丁國家森林遊樂區園區範圍廣大，對行動不便的長者和幼兒體力是一大考驗，林務局屏東林管處為加強遊客接駁服務及提供更多的遊憩選擇，電動解說遊園車將在今年春節期間（2月12日-2月20日）試營運，供遊客免費試搭乘，逛園區不用怕走到腳軟。
屏東林管處說，考量園區範圍廣大，由園區入口進入後經遊客中心到達觀海樓，全長約8公里，遊客全程來回約需2至3小時，對行動不便的長者和幼兒體力是負擔，為讓遊客能更輕鬆舒適走訪園區內各重要景、探索森林生態，對園內的景物及生物有更深一層的認識，特別選在今年農曆春節期間提供電動解說遊園車服務。
育樂課長陳至瑩說，考量園區內步道寬度及遊客安全，小火車尺寸不宜過大過長，這次選擇的小火車是由一個車頭加上一節車箱，每次可容納20位乘客，行駛路線為起點園區入口經遊客中心，終點為銀龍洞，再循原路折返。
她說，電動遊園車上下午各4班，間隔1小時，每趟僅能乘坐20人，欲搭乘者請耐心於園區入口處候乘，因班次和座位有限，倘人數眾多，請禮讓年長者、孩童及婦女優先搭乘，該項服務也要供未來營運的依據，搭乘時請以手機掃描車廂螢幕QR code，填寫問卷回饋意見，
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言