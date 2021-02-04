遊森林遊樂區不怕走到腳軟 電動遊園車春節進駐墾丁

墾丁國家森林遊樂區園區範圍廣大，對行動不便的長者和幼兒體力是一大考驗，林務局屏東林管處為加強遊客接駁服務及提供更多的遊憩選擇，電動解說遊園車將在今年春節期間（2月12日-2月20日）試營運，供遊客免費試搭乘，逛園區不用怕走到腳軟。

屏東林管處說，考量園區範圍廣大，由園區入口進入後經遊客中心到達觀海樓，全長約8公里，遊客全程來回約需2至3小時，對行動不便的長者和幼兒體力是負擔，為讓遊客能更輕鬆舒適走訪園區內各重要景、探索森林生態，對園內的景物及生物有更深一層的認識，特別選在今年農曆春節期間提供電動解說遊園車服務。

育樂課長陳至瑩說，考量園區內步道寬度及遊客安全，小火車尺寸不宜過大過長，這次選擇的小火車是由一個車頭加上一節車箱，每次可容納20位乘客，行駛路線為起點園區入口經遊客中心，終點為銀龍洞，再循原路折返。