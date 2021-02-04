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洗腎中血壓飆高 醫師籲注意重複下針血管壁變厚

中央社 / 台南4日電

台南市一名接受洗腎多年的男子，洗腎過程出現血壓偏高情況，檢查後發現上肢靜脈嚴重狹窄，接受血管擴張術治療後改善，醫師提醒應注意血管壁因重複下針變厚的可能性。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳銳溢今天在院內衛教宣導會中表示，這名40歲病患因糖尿病、高血壓造成慢性腎衰竭，已固定洗腎6、7年，長期接受下針處的血管壁可能因發炎出現變厚情況，日前在洗腎過程中雖然血流供應還算正常，但壓力卻異常增高。

陳銳溢表示，幸好護理師即時發現後將病患轉介到放射診斷科門診，發現病患的上肢靜脈嚴重狹窄，隨即進行周邊動靜脈血管擴張術治療，病患至今接受定期追蹤，狀況平穩。

他說，腎衰竭病人長期洗腎是維持生命及提高生活品質的辦法，但每次洗腎需接受2次下針，若每次下針都接近在同一處，很可能造成下針處血管壁發炎，長久下來導致纖維化而變厚，出現血管狹窄現象，若洗腎時未能及時發現，可能引發肺水腫或呼吸衰竭，甚至出現尿毒症狀。

陳銳溢指出，院方目前使用電子表單系統進行記錄，希望以完整資料提高醫療團隊對病人的了解，避免在同一個點下針，也可剖析護理人員打針時遇到的難題，有助提升醫療品質。

洗腎 醫師 高醫

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