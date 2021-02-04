菲國移工患腦瘤曾想放棄 愛心雇主助治療成功

菲國移工「吉拉」去年底就醫確診腦瘤，因病況危急與經濟壓力，一度想放棄，幸雇主願負擔醫療費用，經治療後順利出院，讓馬尼拉經濟文化辦事處副主席留文克大讚台灣真的很好。

吉拉來台工作約9年，原預計去年11月合約到期後，準備回菲律賓定居，不料10月底他發現視力模糊，到亞洲大學附屬醫院檢查，發現確診「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」，徹底打亂原本規劃。

由於當時吉拉對台灣醫療不熟悉，希望返回菲律賓治療，過程中更曾因經濟壓力大，而昏倒被送往急診，他曾表示自己想要放棄一切，讓旁人看了相當心酸。

幸吉拉的雇主廖福山與妻子吳麗華，不捨吉拉承受壓力，主動表達願負擔醫療費用。廖福山表示，吉拉與他們共事多年，上班認真負責，感情已經如同家人一般，「我不幫他，還有誰能幫他？」

亞大醫院院長許永信經聯繫馬尼拉經濟文化辦事處，安排吉拉的妻子以最速件來台，經過14天居家檢疫及7天自主健康管理，順利到院陪同後續治療，並爭取社會資源補助，讓吉拉能順利完成復健。

吉拉的妻子表示，丈夫來台工作，為存錢期間僅回國一次，至今已超過3年沒回菲律賓團聚，她去年聽到丈夫病況，嚇得六神無主，尤其全球疫情嚴峻，即便返國治療，恐怕因家中清貧，可能也是死路一條，因此十分擔心是否從此與丈夫天人永別。

許永信指出，吉拉所罹患「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」，生長於蝶骨嵴內側，常見症狀為視力減退、頭痛、癲癇等，嚴重時可能造成失明，因生長位置極為罕見，且鄰近腦部重要大血管、視神經、腦下垂體等，周邊有許多關鍵的神經血管結構，故手術難度相當高。

吉拉經8小時手術，順利完全切除腫瘤，不僅有效避免內頸動脈、中大腦動脈破壞出血，更完整保存第三條腦神經功能，術後無肢體功能損、失語等併發症。

昨天吉拉辦理出院，院方安排醫護團隊歡送，妻子也聲淚俱下感謝各方援助，馬尼拉經濟文化辦事處副主席留文克（Gilberto Lauengco）也親自出席，致詞時感謝台灣雇主及醫療團隊，強調「台灣真的很好，謝謝台灣」。