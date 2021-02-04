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洗腎瘻管異常易嚴重後遺症 奇美醫整合系統可提早發現

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美腎臟科主治醫師陳銳溢提醒醫護注意洗腎患者樓管狀況。記者周宗禎/攝影
奇美腎臟科主治醫師陳銳溢提醒醫護注意洗腎患者樓管狀況。記者周宗禎/攝影

台灣洗腎人口全球名列前茅，屢有洗腎患者因瘻管出狀況引發感染、甚至尿毒症等嚴重後遺症危及生命。奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳銳溢今天舉出實際案例表示，幸好護理時即時發現瘻管異常，將病患轉介到放射診斷科門診，發現病患的上肢靜脈嚴重狹窄，隨即進行周邊動靜脈血管擴張術治療，病患度過危機，至今定期追蹤狀況平穩。

台南市40歲男子洗腎時出現血壓異常偏高情況，醫護人員發現洗腎用瘻管震動感比平時薄弱，血管彈性雖不錯但有明顯膨脹、超音波出現直徑1公分假性動脈瘤，但瘻管周圍沒有出現紅腫或感染現象，透析過程雖維持著不錯的血流供應，但是壓力卻愈來愈高。

血液透析室護理師隨即幫病人轉介放射診斷科門診；經檢查後發現上肢靜脈嚴重狹窄，及時以血管擴張術治療改善。陳銳溢指出，醫護人員照護洗腎病患必須注意，血管壁可能同一位置重覆下針而纖維化變厚、異常的可能性。

陳銳溢表示，這名病患因糖尿病、高血壓引發慢性腎衰竭，已洗腎6、7年時間，長期下針處血管壁可能因發炎變厚，日前在洗腎過程中雖然血流供應還算正常，但壓力卻異常增高。

他說，腎衰竭病人依賴長期洗腎維持生命、提高生活品質，但每次洗腎需2次下針，若每次下針處都很接近，很可能造成下針處血管壁發炎，長久下來變厚，出現血管狹窄現象，若未及時發現，可能引發肺水腫甚或呼吸衰竭、尿毒症狀。

陳銳溢表示，奇美醫學中心使用電子表單系統記錄，希望完整資料有助醫療團隊理解病患狀況，避免同一位置一再下針，也可了解護理人員打針時遇到的信心不足、技術不純熟、對瘻管不熟悉等難題，提升醫療品質。

洗腎 醫護人員

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