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放對植物可吸光室內空汙 春節4大居家布置重點看這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議可發揮巧思布置綠美化植物。記者吳姿賢／攝影
春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議可發揮巧思布置綠美化植物。記者吳姿賢／攝影

春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議，可發揮巧思布置綠美化植物，選擇不同顏色的室內植栽點綴過年氛圍，更可利用植物吸附懸浮微粒、空氣汙染物的特性來淨化室內空氣，尤其居家有玄關、客廳、浴室、陽台四大重點，各有不同適合放置的植物，擺放正確才能針對各種空氣汙染物發揮最大效果。

環保署空保處長蔡孟裕說，維持室內空品最重要是大掃除、移除灰塵，室內空氣汙染物二氧化碳可能來自拜拜燒香、吸菸，揮發性有機物包括家具、過年重新塗裝，落塵則是燒香、烹飪或外來空汙等，透過空氣清淨機、通風換氣設備、開冷氣等可達到清新空氣效果，不過相對耗能，尤其學校等人口密度高的地方，能源成本恐增加3至5成，建議不如擺放吸收揮發性有機物、灰塵、二氧化碳的盆栽。

根據試驗結果，家裡組裝組合櫃、上光整理後，甲醛濃度最高到0.15ppm，放置18公分盆徑粗肋草、波士頓腎蕨、白鶴芋、台灣山蘇各2盆，1周後甲醛濃度降到0。

如何擺放不同植物才能達到最佳空氣淨化效果？環保署建議，出入口處地面可擺放馬拉巴栗、香龍血樹或黃椰子較大盆栽，除有迎賓效果外，更可移除甲醛等揮發性氣體及二氧化碳；玄關易產生懸浮微粒，建議選擇觀葉型秋海棠、非洲菫和蝴蝶蘭等開花盆栽，可滯塵並以色彩增添過節氣氛。

餐桌圍爐或在客廳談天時可能產生過高的二氧化碳，應景植物如象徵「旺來」的觀賞鳳梨與擎天鳳梨、象徵「仙客到來、吉祥如意、貴客臨門」的仙客來、顏色喜氣的聖誕紅、火鶴花及季節性的長壽花，除象徵吉祥好兆頭外，還具有吸收二氧化碳、移除甲醛等多種揮發性有機化合物的效果。另外，浴室二甲苯、甲苯濃度較高，環保署建議，可擺放蔓綠絨、黃金葛、虎尾蘭等。

植物除可應用於室內空間外，也可利用陽台種植腎蕨、心葉蔓綠絨、蒜香藤、薜荔、炮仗花、蔓性紫花馬纓丹、雲南黃馨、垂葉武竹等懸垂型的植物，除美化住宅外觀，亦能阻擋懸浮微粒、臭氧等空氣汙染物進入室內，增進居家室內淨化空氣的效果。

春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議可發揮巧思布置綠美化植物。記者吳姿賢／攝影
春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議可發揮巧思布置綠美化植物。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕建議民眾，春節大掃除可利用植物淨化室內空氣。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕建議民眾，春節大掃除可利用植物淨化室內空氣。記者吳姿賢／攝影

甲醛 空氣汙染 環保署

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