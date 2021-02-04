新冠肺炎疫情升溫 北市290線公車比照雙鐵禁飲食

農曆年春節將至，面對新冠肺炎疫情再度升溫，雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。台鐵、高鐵均表示，若有生理的特殊需求需服藥，可以喝水，喝完水後要把口罩重新戴起來。而雙北市約290路線的公車也跟進，北市公運處表示，即日起，民眾在公車內禁止飲食，經勸導不聽者，將依「傳染病防治法」處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

春節連假即將到來，各大眾運輸也開始出現返鄉及出遊人潮，交通部公告，自2月1日起，民眾搭乘高鐵、台鐵（觀光列車除外），船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）、公路客運等禁止飲食，但有生理需求者須喝水、服藥、哺乳者，應於食用完畢後盡速戴好口罩。

公運處副處長尚錦堂指出，目前行駛雙北地區的北市公車路線約有290條、超過3500輛公車，每日最高載客量達上百萬人次，考量到春節防疫升級，交通部有發函要求雙鐵集國道客運禁止飲食，地方主管機關可自行決定捷運及公車的防疫，經與新北市、桃園市研議後，決定市區公車也一併跟進禁止飲食。

尚錦堂表示，公車為密閉空間，在車內飲食會有氣味，原本就宣導公車禁止飲食，但礙於無法可罰，所以有些乘客還是會吃東西，未來可依照「傳染病防治法」來開罰，違反者可處3000至1萬5000元罰鍰；尚說，其實多數民眾都很有公德心，公車上吃東西情況不多，若有需求喝水、吃藥、哺乳，食用完後就應儘速戴口罩。

三重客運總經理李建文表示，配合中央春節防疫升級政策，即日起民眾搭乘大眾運輸禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩；防疫期間乘客進入客運車站、搭乘國道及公路客運，應全程戴口罩、量體溫，超過37.5度的乘客，不提供乘車服務，並免費受理退票。

李建文表示，乘客若有飲食情形，駕駛較不易發現，但若有發現會勸導，經勸導不聽會將公車停在路邊，通報員警來處理，車內也都有張貼禁止飲食公告，加上防疫期間，脫口罩吃東西會引來側目，大部分的乘客都會配合。