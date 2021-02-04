植物油加工污染物恐致癌 嬰幼兒食品7月起納管

近年許多含植物油的抹醬、餅乾、巧克力等食品被驗出「縮水甘油」，恐有致癌疑慮。食藥署今天宣布率先針對風險較高的嬰幼兒配方奶粉、配方食品訂出限量標準，7月上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，將針對嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰/幼兒配方食品，提出縮水甘油脂肪酸酯（GEs）限量標準。

縮水甘油污染物質是近幾年發現的新興加工污染物，主要是植物油經過高溫、脫臭、脫酸、脫色的過程中產生的有害物質，長期食用可能有人體致癌疑慮。

食藥署食品組科長廖家鼎今天上午接受記者電話聯訪時表示，由於因嬰兒配方奶、副食品是嬰幼兒主食，其中添加的植物性油也可能含有縮水甘油的，因此民國107年就針對此物質進行評估，考量嬰幼兒族群攝食風險較高，因此優先訂定配方奶等食品的縮水甘油限量標準，粉狀產品不得超過每公斤50微克，液態產品則不得超過每公斤6微克。

廖家鼎指出，食藥署初步比照歐盟，優先針對嬰兒配方奶、副食品訂出限量標準，其他如植物油、巧克力、零食等可能含有縮水甘油的食品，由於食用的族群為一般大眾，且民眾飲食相當多元化，初步評估風險不高，是否訂限量將進一步討論。

廖家鼎表示，嬰兒配方奶、副食品的縮水甘油限量標準新制將於7月1日起實施，屆時市售相關產品都必須符合限量標準，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元。