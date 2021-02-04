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文青中山區愛店+1！Aesop南西概念店，手作水槽有溫度
北市中山區的質感店家又多了一間，澳洲保養品牌Aesop開設全新南西概念店，空間以各種獨特的家具、物件，互相拼貼而成，可以獨立而看，融合在同個空間中卻呈現呼應融合，恰如台灣文化，也是融合各種不同外來與在地文化，激盪出獨創一格的背景。
Aesop全新南西概念店中，視覺空間是長型水槽與檯面，製造過程全在店中，以清水混凝土灌漿成形，留下製造過程的粗糙水泥表面，以及木模上的原木紋路；展示家具包括金屬鐵件、樟木樹瘤紋路的產品層架，都能看到彼此呼應的痕跡。店中還有來自不同年代的家具，提供觀者溫度與靜謐感。
另一獨特點來自外觀與內在的呼應，Aesop南西店的外觀，是沈穩的黑色系，但從櫥窗中，流瀉而出的暖光，為巷弄間點亮光。如此在商店設計上用心，來自於Aesop的宗旨，「全世界沒有一模一樣Aesop」。
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