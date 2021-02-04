AirPods Max帶回家！康青龍APP抽獎　加碼Apple Watch

迎接新年，連鎖手搖飲「康青龍」自2月8日起，針對APP會員推出連續21天的回饋活動，只要登入就可以會員點數參加抽獎，除了折價券、以品兌換券之外，還有機會獲得AirPods Max、Apple Watch SE等不同贈禮。

創立於2014年的康青龍，目前在全台共約有70間門市，提供有多樣化的手搖飲品。為推動數位轉型，近期康青龍也推出會員專屬APP，標榜會員除了可以累積紅利點數、獲得專屬優惠之外，也可藉由APP管理所有的優惠券，目前已有近5萬名會員。未來也會開放APP預定飲料、電子支付等功能。

康青龍本次推出的線上刮刮樂活動，時間自2月8日中午12:00至2月28日。活動期間內，會員凡登入APP，就可以用2點會員點數參加線上刮刮樂活動，共計送出100元折價券、50元折價券、飲品兌換券等大小獎項，中獎率100%，其中最大獎為價值18,490元的「AirPods Max」。另外每週也會加贈Apple Watch SE（價值8,900元），共計送出3支；在除夕至初三期間（2月11日至 2月14日），每日加碼抽出1組AirPods（價值5,290元），共計4組。