快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AirPods Max帶回家！康青龍APP抽獎　加碼Apple Watch

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
康青龍針對APP會員推出新春刮刮樂活動。圖／康青龍提供
康青龍針對APP會員推出新春刮刮樂活動。圖／康青龍提供

迎接新年，連鎖手搖飲「康青龍」自2月8日起，針對APP會員推出連續21天的回饋活動，只要登入就可以會員點數參加抽獎，除了折價券、以品兌換券之外，還有機會獲得AirPods Max、Apple Watch SE等不同贈禮。

創立於2014年的康青龍，目前在全台共約有70間門市，提供有多樣化的手搖飲品。為推動數位轉型，近期康青龍也推出會員專屬APP，標榜會員除了可以累積紅利點數、獲得專屬優惠之外，也可藉由APP管理所有的優惠券，目前已有近5萬名會員。未來也會開放APP預定飲料、電子支付等功能。

康青龍本次推出的線上刮刮樂活動，時間自2月8日中午12:00至2月28日。活動期間內，會員凡登入APP，就可以用2點會員點數參加線上刮刮樂活動，共計送出100元折價券、50元折價券、飲品兌換券等大小獎項，中獎率100%，其中最大獎為價值18,490元的「AirPods Max」。另外每週也會加贈Apple Watch SE（價值8,900元），共計送出3支；在除夕至初三期間（2月11日至 2月14日），每日加碼抽出1組AirPods（價值5,290元），共計4組。

刮刮樂

延伸閱讀

平行競合？割喉爭霸？獨角巨獸Youtube「錢景」堪慮！？

CNBC：蘋果與現代-起亞接近談成Apple Car合作

2千元刮刮樂超好中？他拿4萬尾牙獎金買整本 中獎金額曝

投資金額達4兆韓元　韓媒再爆Apple月中將與KIA簽約開發Apple Car！

相關新聞

新冠肺炎疫情升溫 北市290線公車比照雙鐵禁飲食

農曆年春節將至，面對新冠肺炎疫情再度升溫，雙鐵、客運禁止飲食，高鐵也取消春節自由座。台鐵、高鐵均表示，若有生理的特殊需求...

農曆年怎逛賣場最划算？ 這些商品時間到就打折且過年買這個比超商便宜3成

大型賣場主打品項多又便宜，從生鮮蔬果到生活雜貨通通有，但你知道什麼時候到賣場購物能夠撿到便宜？農曆過年賣場最熱賣的商品又是什麼嗎？

去年11-12月千萬發票開出13張 花25元買茶飲就中獎

財政部賦稅署今（4）日下午將公布去年11-12月期統一發票中獎清冊，賦稅署上午先公布中獎張數，該期1,000萬元特別獎中...

破亞洲紀錄！名醫魏崢執刀換心 滿30年仍續命

53歲的李秀英年輕時因嚴重心肌病變，需換心才能活，因而到振興醫院由現任院長、心臟權威魏崢進行換心手術。雖然因為藥物關係，...

放對植物可吸光室內空汙 春節4大居家布置重點看這裡

春節將至，不少人開始大掃除迎接新氣象，環保署建議，可發揮巧思布置綠美化植物，選擇不同顏色的室內植栽點綴過年氛圍，更可利用...

春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著的轉為陰沉天氣，迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。