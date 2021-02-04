機踏車捲入貨車底事故頻傳 交通部擬降反捲入裝置高度

大客車因內輪差問題捲入機、踏車騎士釀禍致死事故頻傳，現行要求側撞後防捲入隔板裝置下緣離地高度可達40公分被認為是死亡率難以降低主因，國民黨立委洪孟楷今出面要求降低，交通部回應，已規劃下修至最低25公分。

交通部路政司專委李昭賢表示，去年1至10月有125人因為大型車內輪差發生不幸事故，認同把防捲入隔板裝置降低能減少傷亡說法，但實務上能降高度，因不同大行車使用狀況會有不同實務面問題，初步希望把高度降為25至35公分。

李昭賢說，目前聯合國防捲入裝置規定是55公分，日本45公分，國內現況40公分，但國內有大概約1400萬輛機車，在市區車流較高情況下，確實讓騎士被捲入大貨車下的悲劇不斷發生，會盡速完成相關法令檢討盡量降低事故。

洪孟楷上午辦「防捲裝置無下文 輪下亡魂知多少？」記者會，表示現行大貨車事故，重點不是人車被貨車撞倒，而是被捲入內輪被輾斃問題；主張大貨車側邊防捲裝置高度應往下修，阻止大貨車車禍發生後讓遭撞人被捲入車底輾斃憾事。

洪孟楷指出，台灣與其他國家不同，有很多機、踏車，與大貨車擦撞車禍時，即使原本可能無立即性危險，卻因跌倒被捲入車底造成傷亡，這點應要預防，防捲入裝置高度應再下修，早一天降低，早一天減少死亡車禍發生，大家都在做功德。

台科大學教授林其禹表示，台灣有太多機車，與車底高的大客車爭道時，大車轉彎時因內輪差擦撞拖倒，但其中有95%以上是因為騎士被拖倒後，被捲入後輪致死傷，為避免小車與大貨車擦撞時被捲入，因此防側撞、防捲入設施重要。

林其禹說，國內自1998年開始要求大貨車加裝防捲入裝置，目前規定設施下緣離地高度為40公分，但人躺在地上的高度大概僅20幾公分，現行防側撞設施形同虛設，主張應要求大貨車側邊防捲入裝置高度降至20公分。

李昭賢表示，實務上大貨車仍有許多車種，且遇到坡度較大的地下道、平交道，或進出工地，有短距離坡度變化時，防捲入隔板高度設太低會讓大客車卡住，甚至衍生其他行車安全風險。

林其禹建議，大貨車可設活動式防捲入裝置，在車禍較多市區道路，要求裝置要降低至離地20公分，對車子無影響，因內輪差事故死亡率也可減九成以上；若工地等崎嶇地形，就可拉高，因地制宜，這是生跟死的問題，不要幫業者找藉口。