出遊返鄉注意 春節省道「24爆塞路段」一次看

春節連續假期即將到來，公路總局盤點歷年春節假期容易發生壅塞的路段，總計24處，並預估各路段壅塞日期、時段，同時也規畫交通管制措施，以提高公路疏運服務效率。光總說，相關資訊公路總局已製作宣導懶人包，提供民眾於返鄉或出遊前可事先做好規畫，避開尖峰時段行駛，並注意各項交通管制措施。

公總說，北部地區方面，預測易壅塞路段包含台2線萬里~大武崙、福隆~瑞濱、關渡~淡水及台3線大溪、慈湖等觀光風景路段，另外在台61線西濱快速公路鳳鼻~香山及台65線接土城交流道路段也將出現局部壅塞情形，規畫於台61線鳳鼻~香山路段實施路口封閉、禁止左轉及封閉台68線南寮端西向出口等措施，維持台61線主線車流順暢。

中部地區方面，預測易壅塞路段包含台3線大湖、台21線日月潭、台14甲線霧社~清境農場、台3丙線竹山紫南宮等觀光風景路段，另部分銜接高速公路路段將受國道匝道儀控影響出現回堵，如台74線銜接國3快官及霧峰交流道、台14線銜接國6愛蘭交流道、台61線銜接國3西濱交流道等，其中高速公路局將於2月14日及15日（初三及初四）封閉國3西濱交流道北上入口匝道，公總也將配合於北返車潮尖峰時段封閉7處平交路口，供主線車流快速通過。

南部地區方面，公總預測易壅塞路段包含台1線水底寮、台9線南迴公路、台61線西濱快速公路等主要幹道，與台3線古坑綠色隧道及劍湖山、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等觀光風景及新春參拜路段，其中台1線水底寮及台9線南迴公路為屏東往來台東必經路段，公總將於尖峰時段實施調撥車道及大客車優先等措施，另外台17線南鯤鯓將實施南向改道、台86線將實施東向匝道儀控等措施，請用路人配合現場標誌、標線、號誌或警察人員指揮行駛。

東部地區部分，公總說主要為台9線蘇花改路段於尖峰時段禁止大貨車通行，並同時開放大客車行駛路肩，另非蘇花改路段如蘇澳、和平、崇德等地區亦規畫大客車分流改道等優先措施，總計可節省約40到60分鐘的旅行時間，公路總局呼籲民眾可多加利用北花線客運來回400元優惠前往花東地區，既省時又省錢。