台中53家動物醫院40家寵物業者 春節期間不打烊

農曆春節將至，台中市動物保護防疫處已媒合台中53家合法動物醫院及40家寵物業者，2月10日至16日持續提供不打烊服務，照護毛小孩健康。家中犬貓若走失，也可至動保處網站查詢是否安置在動物之家，春節期間持續提供領回服務；另若有危難動物緊急救援需求，市民也可撥打1999通報，市府將立即派員協助。

動保處表示，春節期間民眾常會施放煙火或鞭炮，突如其來的聲響容易驚嚇到毛小孩，導致動物四竄走失，提醒民眾帶毛小孩外出使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，注意毛小孩安全，若不慎走失，可查詢是否安置於動物之家。

動物之家春節雖不開放參觀，但仍提供家犬貓領回服務，時間為上午10時至12時、下午1時30分至4時；另外，春節期間危難動物緊急救援服務不打烊，民眾若有相關需求可撥打1999通報。

動保處指出，為確保醫療品質，毛小孩應至合法的獸醫診療機構就診，確認機構與醫師是否具有市府核發的開業與執業執照；寄宿也應至合法寵物店家，確保消費權益與毛小孩健康安全。春假期間，台中市53家合法動物醫院及40家寵物業者提供不打烊服務，店家營業時間及收費請依各店家公告為準。