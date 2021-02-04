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小年夜至除夕全台有雨 春節有無冷氣團氣象局這樣說

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
受到鋒面影響，下周三小年夜起全台有雨到除夕。本報資料照片
受到鋒面影響，下周三小年夜起全台有雨到除夕。本報資料照片

把握這幾天好天氣。中央氣象局說，受到鋒面影響，下周三小年夜起全台有雨到除夕。針對有氣象專家指出，初二起可能會有冷空氣南下甚至達冷氣團等級，氣象局說目前資料看起來是東北季風為主，低溫下探15度，不過仍要觀察。

氣象預報員劉沛滕說，好天氣、日夜溫差大的天氣型態將持續到周日。在下周一之前，北部、東半部高溫24到25度，相當舒適，中南部甚至可達26到28度。各地夜間低溫12到16度，桃竹苗、嘉南平原空曠處或是近山區平地，受到輻射冷效應，將帶來的12度低溫。目前氣象局已針對新竹縣還苗栗縣發布低溫特報，今晚到明天上午可能出現10度以下低溫。

劉沛滕說，下周一雲量開始增多，下周二水氣更多，北部、東半部留意局部降雨，其他地區雲量偏多。受到雲量增多影響，下周一、二各地高溫降1到2度，北部、東半部來到22度，中南部25度。低溫則沒有什麼變化。

劉沛滕說，受到鋒面影響，下周三小年夜起全台有雨，其中中部以北跟宜蘭降雨明顯，有局部較大雨勢機率，天氣最不穩定，水氣偏多，將持續到下周四除夕。主要是降雨影響，溫度沒有明顯下降，沒陽光比較沒那麼溫暖。各低高溫20度上下。

劉沛滕說，下周五初一以後，預計會有東北季風下來，迎鋒面北部、東半部會下雨，低溫15度，北台灣高溫19到20度。但還沒有有明確冷空氣。中南部則回到正常天氣，以日夜溫差大為主。

臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，初二入夜到初四清晨，冷空氣加上輻射冷卻作用，中北部地區的低溫又會有機會降到11到13度間，空曠地區甚至會低於11度以下，有可能達到大陸冷氣團程度。

對此，劉沛滕說，目前預報上看來都是東北季風天氣型態為主，不過因為屬於後期預測，溫度資料還沒有顯示，不過看來還沒有到冷氣團等級，還要多觀察。

冷氣團

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