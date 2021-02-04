新竹縣觀光手冊改版 春節防疫避人潮踏青6大自然系步道

新竹縣旅遊手冊為滿足春節出遊民眾需求，推出2版本旅遊行程，讓民眾快速了解來到新竹能到哪裡玩，即日起到高鐵新竹站旅遊服務中心及合興車站旅遊服務中心就能索取，交旅處也推薦民眾6大自然系景點步道，春節踏青避開人潮到郊外，也能有不一樣的體驗。

縣長楊文科表示，新竹縣有許多精心規畫的景點，是民眾出遊的好選擇，值得細細品味，翻閱旅遊手冊就能知道該去哪玩，不過也要提醒民眾，民眾出遊口罩不離口，隨身攜帶酒精，隨時消毒做好防護措施，春節連假與親友相聚圍爐，更要維持運動，讓身體更健康。

縣府為鼓勵民眾利用春節期間出門踏青，規畫6條戶外步道路線，包含竹北市鳳崎落日步道、芎林鄉飛鳳山步道、五峰鄉野馬瞰山步道、老鷹溪步道、尖石鄉青蛙石天空步道及馬胎古道，推薦民眾到郊外享受自然美景，吸收山林芬多精。

交旅處長游志祥則介紹，這次推出的2個旅遊手冊版本，分別是「日安竹縣」及「玩美竹縣」；日安竹縣有可愛手繪風格設計封面，行程則以5班公車出發，分別為台灣好行獅山線、觀光巴士 1號、2號、5號以及6號，沿途景點包含綠世界、北埔老街、金谷農場、關西小熊博物館及內灣大橋等。

「玩美竹縣」則以柿子花海為封面設計基調，收錄13鄉鎮市超過50處精選景點的導覽地圖，有新豐的浪漫濱海、五峰的壯麗山景及峨眉的優雅湖泊，要讓所有來新竹縣玩的網美們都能拍出美美的照片帶回家。