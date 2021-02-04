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林務局推限定版復古火車行程 專家導覽名額有限

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出限定版《SL-31蒸汽火車》主題列車，全程由「漫步在雲端攝影達人」攝影達人黃源明領路，每車廂配有專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶蒸汽火車SL-31附掛仿日本皇室貴賓車打造的臺灣檜木車廂，體驗全臺獨家的高山櫻花鐵道之旅。

沼平線阿里山派出所前的S彎道是著名賞櫻的「超級星光大道」，109年林鐵及文資處打破以往的正班車往返，透過主題列車特別規劃，加入林鐵「隱藏版」路線「祝山線0.5K、1.1K」，讓百年蒸汽火車緩慢沿著S軌道前進，並採定點停留方式，讓遊客可以拍攝林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋和絕美櫻花鐵道。

《SL-31蒸汽火車》主題列車訂於110年3月8、15、22、29日(每週一，上、下午各1梯次)行駛於阿里山森林遊樂區，行程費用2,000元/人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，活動僅8梯次，每梯次限額80人。

活動採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 ( https://afrch.forest.gov.tw/0000314 )、 FB粉絲團( https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan )或可洽(05)2779843#362李小姐。

林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，徘迴雲端，是火車迷必搭。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，徘迴雲端，是火車迷必搭。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供
林務局推出限定版《SL-31蒸汽火車》，吸引火車迷搶拍。圖／林務局提供

阿里山 日本皇室

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