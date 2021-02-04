武陵農場櫻花季2月12日登場 一連交管18天
武陵農場櫻花季疏運管制將於2月12日登場，並持續至3月1日，共18天，為讓上山賞櫻花民眾能安全行車，今年將比照往年規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，提醒遊客注意。
和平警分局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人；住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。
台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與中124線（武陵路）入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。
和平警分局指出，台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車，並加強交通疏導，請民眾勿締違規停車，期使道路順暢，有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質
警方也提醒民眾櫻花季期間到武陵農場旅遊，應注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具；如開車出遊，應詳加檢查車況並將油加滿；山區道路狹窄彎曲，請開啟大燈，駕車禮讓小心慢行，勿違規駛入來車道，以維安全；另天氣寒冷路面如有水痕亮光，可能是路面結冰，請減速通行。
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