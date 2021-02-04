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恐致癌！食藥署訂嬰兒奶粉汙染物限量標準 7月上路

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署將納管嬰兒奶粉的GEs限量標準。示意圖。本報資料照片
食藥署將納管嬰兒奶粉的GEs限量標準。示意圖。本報資料照片

各類經高溫處理的植物油加工食品經動物實驗發現，可能含有具致癌性的物質「縮水甘油脂肪酸酯」。衛福部食藥署今公告將先針對嬰兒奶粉訂定縮水甘油脂肪酸酯（GEs）的限量標準，新制將7月1日上路，沒有額外緩衝期。

GEs是近幾年才發現新興加工汙染物，主要是油品在製造過程經高溫、脫臭、脫酸、脫色而產生，棕櫚油因結構特性較易產生這類物質。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，由於嬰兒奶粉中也會添加植物油，考量嬰幼兒為高敏感風險族群且奶粉為嬰幼兒主食，

因此食藥署先從此下手，比照歐盟訂定GEs限量標準，粉狀配方奶中的每公斤不得超過50微克；液態配方奶每公斤則不得超過6微克。

由於歐盟並未擴大到其他食品訂定限量標準，加上成人食品來源較多元，因此目前不會暫不會擴大至其他食品。

廖家鼎也表示，不論進口和國產的奶粉品牌之前都已做過檢驗，都符合標準，且去年已召集相關業者開座談會，皆已了解新制將於今年7月上路，因此不會給予額外的緩衝期。屆時若違反衛生標準的業者，將依食安法要求限期改善，限期未改善者則可處3萬至300萬元罰鍰。

食藥署 高溫 脂肪

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