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菲移工罹致命腦瘤視力模糊 雇主、醫齊力「拆彈」成功

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
菲律賓移工吉拉出院，亞洲大學附屬醫院醫護團隊歡送他。圖／亞洲大學附屬醫院提供
菲律賓移工吉拉出院，亞洲大學附屬醫院醫護團隊歡送他。圖／亞洲大學附屬醫院提供

菲律賓移工吉拉去年底因視力模糊、頭暈，查出罹患高度致命的「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」，病況危急，但他擔心手術費用大，一度心情絕望。他的雇主不捨員工受苦，主動替他負擔6萬餘元醫材費用，後來由亞洲大學附屬醫院院長許永信執刀8小時替吉拉「拆彈」成功。菲律賓駐台副代表留文克昨特別到亞大醫院表示感謝，直呼：「有台灣真好，謝謝台灣」。

亞大醫院今指出，為讓吉拉能夠手術後順利且安心完成復健，許永信積極透過管道聯繫菲律賓駐台代表處，安排吉拉妻子以最速件來台，經過14天居家檢疫及7天自主健康管理，順利到院陪同後續治療，也經由院內社工師協助下，爭取社會資源補助。

許永信說，蝶骨嵴內側型腦膜瘤生長於蝶骨嵴內側，常見症狀為視力減退、頭痛、癲癇等，嚴重時可能造成失明，雖是良性腫瘤，但因生長位置極為罕見，且鄰近腦部重要大血管、視神經、腦下垂體等，周邊有許多關鍵的神經血管結構，手術難度相當高。

經過8小時手術，終於順利以特殊顱底手術完全切除腫瘤，不僅有效避免內頸動脈、中大腦動脈破壞出血，更完整保存第三條腦神經功能，術後無肢體功能損、失語等併發症。

吉拉昨天出院，院方安排醫護團隊歡送，他的妻子聲淚俱下感謝各方援助，覺得自己和先生很幸運，能在疫情嚴峻之際，在台灣獲得完善的醫療照護，讓他們看到希望，也希望把這分愛傳承下去。

吉拉的雇主廖福山說，吉拉與他們共事9年，上班 認真負責，感情如同家人一般，吉拉原本預計去年11月合約到期後，就回菲律賓定居，不再續約，豈料10月底發現視力模糊，確診為「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」且此病治癒率不到50%，因此安排續約，並請亞大醫院積極治療。

手術 菲律賓 視力

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