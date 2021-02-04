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破亞洲紀錄！名醫魏崢執刀換心 滿30年仍續命

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
李秀英（左）30年前由魏崢（右）執刀換心，已破亞洲紀錄。記者楊雅棠／攝影
李秀英（左）30年前由魏崢（右）執刀換心，已破亞洲紀錄。記者楊雅棠／攝影

53歲的李秀英年輕時因嚴重心肌病變，需換心才能活，因而到振興醫院由現任院長、心臟權威魏崢進行換心手術。雖然因為藥物關係，期間罹患兩種癌症，但仍成功克服，換心至今已過30年，成為全亞洲存活最久的換心人，更將挑戰世界存活最久、33年的紀錄。

心臟移植手術是末期心臟病患者的常規治療，全台至今已有逾千例心臟移植個案。但在30年前醫療技術尚不發達，民眾對換心的觀念也不開放。

當時秀英的父親聽到醫師說「秀英需要換心，不然生命就會結束。」除了震驚外，更難以置信的是，「人怎麼可以換心呢？」

但為了救女，李爸爸仍抱著恐懼的心情簽下手術同意書，於1991年2月4日由魏崢執刀換心。在聽到手術成功的消息時，李爸爸更是雙膝癱軟跪地、喜極而泣，且術後住院期間也一直守在秀英病榻幫她加油打氣。

到現在李秀英換心已超過30年。但因為器官移植需要長期服用抗排斥藥物，秀英在這期間也連續罹患乳癌和子宮頸癌兩種癌症，但她從沒放棄，更堅定告訴醫師「我要帶著另一個生命繼續活下去，不能辜負那個給我新生命的人的期望」，用信念度過各項難關。

李秀英說，保持心情愉快很重要，她和常人一樣爬山、潛水、跑步，不因為自己換過心就裹足不前。她也稱魏崢院長是她的第二個爸爸，給她重生機會，內心有滿滿的感謝。

振興醫院醫療副院長殷偉賢表示，換心者能夠存活這麼久主要在於團隊的合作。病人因器官移植可能有急性排斥問題，加上服用抗排斥藥物，罹癌機率也較高，因此後續的追蹤和調藥是延長存活期的關鍵。

現在換心者五年存活率已經提高約70％至75％、十年存活率約50％、廿年存活率35％。但振興醫院院長魏崢表示，現在台灣換心最大挑戰在於捐贈來源很少。

器官捐贈移植登錄中心統計，民國108年等候器官移植的病人數為9997人，而接受器官病人數為375人，能夠等到捐贈的器官並移植的機率不到4％，大多數病人還等不到救命的器官就離開人世。

振興心臟團隊與換心人合影。記者楊雅棠／攝影
振興心臟團隊與換心人合影。記者楊雅棠／攝影

器官捐贈 手術

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