十大餐桌禮儀調查！飯桌上這些行為超NG　發出咀嚼聲只排第2

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這些行為真的很煩人

你吃飯的時候最討厭遇到哪種人呢？有些人吃飯習慣嘴巴開開，發出咀嚼食物的聲音；有些人吃飯習慣狼吞虎嚥，像是好幾天沒有吃到東西一樣，雖然每個人都有不同的習慣，然而有些舉動看在別人的眼中，可是會讓同桌共餐的人相當受不了！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，到底現在網友最在意的餐桌禮儀有哪些，最受不了別人在餐桌上出現的行為是什麼，來看自己不小心犯了幾項吧！

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No.10 錢包鑰匙私人物品丟滿桌

出門必備三寶「手機、錢包、鑰匙」缺一不可，總要摸摸口袋確認都有帶上，不過吃飯的時候，有些人不喜歡放在褲子口袋中坐下的不舒適感，就把這些東西拿出來通通往桌上擺，不僅人離開的時候可能有遺失的風險，如果桌面本身就不大還會看起來很凌亂，食物來了也不知道要放哪！

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No.9 狼吞虎嚥

每個人吃飯速度不一樣，有些人喜歡細嚼慢嚥，有些人就是習慣吃東西吃很快，甚至是到了狼吞虎嚥的地步。除了吃相不好看之外，對別人來說也會覺得很有壓力，更不用說還有容易造成消化不良、腸胃痛等缺點。既然只有壞處沒有好處，如果不趕時間，不如就慢慢吃吧！



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No.8 吃東西不扶著碗

大家小時候一定都曾被父母教過，吃飯的時候一隻手拿筷子，另一隻手要扶著碗或是把碗拿起來，對許多網友而言是再基本不過的餐桌禮儀。因此不管是撐在桌上還是藏在桌子底下，都是不正確的作法，還會讓一起吃飯的人有不被尊重的感覺，甚至於讓別人覺得你的家教不好喔。

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No.7 坐沒坐相

不是說平常也要講究到腹部與桌子保持一個拳頭距離的標準，但至少基本坐姿要做到，抬頭挺胸身體打直，有些人習慣彎腰駝背或是一隻手撐著頭靠在桌上，讓人看起來覺得超級沒精神，對面坐著這樣的人，看了讓人連食慾也受到影響啊！

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No.6 滿嘴食物講話

很多人習慣一邊吃東西一邊聊天，增進彼此之間的感情，姑且不論邊吃飯邊講話有消化不良的風險，有些人東西吃到一半還沒吞下去，又急於張嘴講話，看著嘴裡咬到一半的食物隨著嘴巴開合若隱若現，相信這樣的畫面不管是沒看了都會覺得莫名惱人！

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No.5 公然剔牙

吃東西最怕殘渣卡在牙縫，不管怎麼用舌頭去頂都弄不掉，這種揮之不去的感覺讓人感到煩躁。可是有些人遇到這種情況，也不管對面還有人在用餐，就直接拿起牙籤甚至是用手開始剔牙，也不多加遮掩，比起菜渣卡在牙縫的感覺，這樣的畫面看在別人眼裡更是不舒服啊！



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No.4 挑菜

與三五好友一起吃合菜的時候，最常碰到的情況就是有些人夾菜像在挑老公、老婆一樣，看似無法拿定主意的東挑西選。看著筷子在菜中不斷翻攪，旁人的心情往往也是翻攪的難以言喻，不管怎麼說只是夾個菜而已，下好離手才不會造成同桌者的困擾。

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No.3 一直滑手機

現代人科技冷漠，大家聚在一起吃飯怎麼可能不滑一下手機，上菜時先拍照打卡和好友分享。不過偶爾為之還好，有些人整頓飯死拿著手機不放，如果是在特別約好的飯局上，遇到這種人真的會覺得很不被尊重，下次恐怕就沒人想再約你一起吃飯了。

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No.2 發出咀嚼聲

說到餐桌上有什麼最讓人忍無可忍的行為，不少網友最不能接受的就是吃東西時發出咀嚼聲！有些人不知道是天生唾液分泌旺盛，還是嘴巴不知道要怎麼關好，吃東西時總是不間斷發出咀嚼聲，強迫旁邊的人配著下飯。根據網友形容，討厭這種聲音是因為腦海中會浮現食物在對方嘴巴中攪拌的畫面，食慾當然也因此盡失！

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No.1 翹腳或抖腳

吃飯最怕遇到就屬這種人！對於習慣翹腳的人來說，頂多讓人覺得坐姿不佳，但偏偏有的人更會無意識的抖腳，腳抵在餐桌一旁，整張坐子隨著腳上下快速擺動的頻率跟著大地震，影響到同桌用餐的其他人，甚至常常提醒後，過段時間一不自覺又再犯，整頓飯吃起來相當不是滋味，成為網友公認吃飯時最討厭遇到，最不希望一起用餐的人。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月03日至2021年02月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『餐桌禮儀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



