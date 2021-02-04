防疫新生活抗3C藍光！網友熱議「護眼神片」聲量爆衝

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文／葛緯詩

2020年歷經新冠肺炎疫情大爆發後，全球步入後疫情時代，許多過去習以為常的生活樣貌大幅改變，像是不能出國玩，以及去公共場所都必須量體溫、戴口罩保護自己。然而疫情帶來的改變不僅如此，人們的喜好也在無形中重塑。





出國玩聲量大跌 使用3C產品聲量增

根據《FINDIT》的報導，串流影視龍頭Netflix在疫情期間訂閱戶爆增1577萬人，推升股價大漲逾50%，凸顯人們因為不能出門與在隔離期間，休閒活動逐漸轉為以看Netflix、打動物森友會、逛網拍取代。此外《KEYPO大數據關鍵引擎》數據顯示，網友討論「出國玩」聲量較疫情爆發前期下降64.7%，討論「追劇」聲量較疫情爆發前期大幅上升86.7%。

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搭上宅經濟浪潮 護眼更重要

疫情讓宅經濟成為逆勢成長的產業，大幅提升3C類產品使用率，但你發現了嗎？這些行為都需要大量用眼，無形中造成眼睛過度疲勞，如何好好保護眼睛成為越來越多人重視的課題。從《KEYPO大數據關鍵引擎》調查濾藍光鏡片的探索概念，網路上討論多聚焦於品牌與功能兩大面相，熱議品牌包括知名大廠依視路、Nikon等；智能濾藍光、全視線等功能最受網友注目。其中依視路的網路聲量，更搭著這一波宅經濟浪潮異軍突起，成為最大受惠者。





法國依視路鏡片社群操作亮眼 聲量持續創新高

由法國光學界兩大擁有百年歷史的龍頭Essel和Silor合併後，於1972年成立的依視路（Essilor），號稱是全球規模最大的鏡片公司，擁有超過170年的先進研發與創新科技成果，不僅在光學鏡片產業佔據世界級領先地位，獨家設計的漸進式鏡片與抗藍光鏡片在全球都有不少愛用者，並且提供專業的高科技設備、商務支援等全方位服務。包括台灣在內，依視路在全球70個國家設有分公司，銷售網絡更觸及世界各地高達100多個國家。

針對抗藍光防護鏡片，法商依視路今年新推出的產品帶來許多網路上的討論，除了在粉絲專頁舉辦的活動粉絲積極互動，達到十足話題外，去年10月與《早安健康》合作提供藍光對眼睛造成的傷害，以及保護眼睛的正確觀念的懶人包，將品牌印象與護眼觀念結合，讓人只要一想到保護眼睛或是抗藍光，第一個就想到法商依視路；年末的社群經營績效來看，更創下年度聲量高峰，顯示3C產品使用率大增之下，大家對抗藍光的護眼產品也越來越關注。

▲從依視路年末的社群經營績效來看，更創下年度聲量高峰，顯示宅經濟越來越火熱的趨勢。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/01/01~2020/12/31)





DV小學堂：什麼是抗藍光鏡片

日常生活中的可見光由各種顏色組成，其中可見光中波長介於380~500奈米的藍靛紫光線，穿透性最高，有研究指出長期直射眼睛，會造成視網膜受損、黃斑部慢性病變，甚至導致失明的風險。 隨著民眾使用3C產品的頻率快速增加，陸續有各式各樣的濾藍光鏡片問世。如今年依視路新上市的濾藍光鏡片，就有結合智能濾藍光與健康濾藍光兩種最新防護科技，據說在保護眼睛的同時也能區分好壞藍光，還原所見事物的真實色彩，並能保持鏡片的輕透、不泛黃；甚至還有搭配鑽潔A5鍍膜的「360°全角度減反射技術」，大幅降低反射光所帶來的視覺干擾，視野更加清晰，同時提供雙面UV防護等，達到全方位護眼效果；另外也有提供變色鏡片搭載健康濾藍光功能的選項，更能有效防止紫外線的傷害，讓光線防護更加完整。

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DV小學堂：護眼正確觀念

使用抗藍光鏡片後，可不代表從此就能夠恣意使用3C產品！擁有正確護眼觀念才是保護靈魂之窗的不二法門。像是每使用3C產品40~50分鐘，建議休息10~15分鐘，注目遠處或閉目養神；另外平時多吃含有葉黃素、玉米黃素的食物，深色的蔬菜如菠菜、青花菜，以及玉米、南瓜等等，也是大眾所知的護眼食物喔！ 平時也應該避免躺著或是在光線不足的情況下使用3C產品，並且保持適當距離，定期檢查視力，唯有這樣再加上「護眼神片」才能輕鬆追劇、打電動無負擔！

image source:Essilor





北市衛器廣字第110020002號 衛署醫器製壹字第003062號

衛署醫器輸壹字第009747、010677號



