南投首辦「發呆大賽」 呆1小時奪冠獎金8888元

搶春節商機，南投縣泰雅渡假村瞄準國旅，除祭出入園及住宿優惠，更邀遊客入園比誰「呆」，在大年初一（12日）至年初三（14日）舉辦「發呆大賽」，這也是全縣首見，3天3場都會選出前三名和人氣王，最呆者還能奪得8888元獎金。

泰雅渡假村指出，該村除有遊樂器材，還有海拔500米高天空步道能俯瞰高空、遠眺山景，更擁豐沛生態資源，野溪生態步道沿途有上千種原生植物、蟲鳴鳥叫，甚至可能巧遇老鷹、猴子、山羌、飛鼠等野生動物，適合踏青健行、放鬆遊玩。

「都要放鬆了，那就放鬆到底！」行銷企劃部經理李浩瑋說，疫情期間，國人精神緊繃，能群山生態環抱下放空絕對是種幸福，索性在推出優惠之外，加碼舉辦「發呆大賽」，要是發呆放空呆得夠出類拔萃，最高獎金8888元，不用出力就有錢拿。

而「泰雅發呆大賽」將在大年初一至初三登場，每天下午各1場，每場時間1小時，可搞怪裝扮，期間會使用專業儀器監測參賽者心跳，而為讓比賽更有鑑別度和趣味性，會派人搞笑或突發干擾，經統計分數選出前三名，並票選最佳人氣獎。

泰雅渡假村表示，發呆大賽免費參加，但入園需購票，採網路報名，開放現場候補，獲勝成為單日「發呆王」獎金8888元，亞軍6666元、季軍2222元，票選扮裝人氣王也有獎金5555元；春節期間還有「發呆好牛-新春好禮三重送」優惠。

好禮一，2月10日前到泰雅渡假村粉絲團（ https://reurl.cc/7yD90y ）分享並Tag三位好友留言「發呆好牛 為生活留一小時發呆」，參加網路抽獎，抽平日雙人住宿券；好禮二，憑入園門票，發呆活動當天換投票券及抽獎券，抽咖啡豆、陶瓷杯墊等禮品。