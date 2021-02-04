春節到初六天氣一次看！彭啟明：小年夜全台降雨顯著

今天白天陽光普照，顯著回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，高溫預計可以到24-26度，非常舒適，甚至有點悶的感覺。大致上到過年前，到下周一，台灣附近的水氣偏少，天氣都很溫暖穩定，日夜溫差大，同時空氣品質在中南部也較差。

小年夜到除夕 全台都有下雨機會

下周二開始，水氣略增多，有些降雨機會，也容易在西半部早晚有些濃霧產生，空氣品質方面有霧霾。

他說，要注意的是小年夜到除夕，也就是下周三四，天氣轉不穩定，有低壓波動及鋒面通過，主要是小年夜這天，各地將轉陣雨，全台都有下雨機會，甚至部分區域由於冷暖空氣交會，不排除有雷雨發生，是近期較大的雨勢。

彭啟明說，小年夜當天降雨顯著，而除夕當天的降雨會逐步減少，改以北部及東北部為主，這兩天溫度也會下滑，都會低溫下看到14-15度，不是降太多，各地略降，但較為陰沉，白天溫度回溫較少，和前幾天晴朗的天氣很不相同。不過好消息是，預期空氣品質將會轉好。

初一到初三 中南部好天氣 北部不算太冷

大年初一到初三，也就是下周五六日，將轉為偏東北風的天氣，彭啟明說，這波顯著偏乾，迎風面的北部東北部有地形上的局部短暫陣雨，也較為陰沉，中南部是多雲到晴的好天氣，溫度上，北部都會低溫有可能降到 13-15度，空曠低溫11-12度或是10度上下，白天雖然不像這幾天都有到24-26度，但也有接近20度的機會，有點涼不算太冷。

初四到初六 降雨機率提高

他說，大年初四到初五，一直到年初六這幾天，影響台灣的冷空氣可能再增強，水氣亦逐漸增多，溫度有再略往下降的機會，降雨機率也會提高，但還沒有到寒流等級水準，這時間還很久遠，仍有變動空間，有待後續再觀察。

他說，年前這幾天的溫暖好天氣，務必要好好把握，小年夜到除夕的變化較大，有雨也略降溫，全台都明顯，在交通上要留意這變數，除夕當天將逐步轉晴，大年初一開始又回復東北風型的天氣，不像這幾天這麼的溫暖，白天溫度比這幾天會略降，可能在20-22度間，都會區域早晚低溫接近到14-15度，空曠地區低溫和這幾天類似，仍可能下看10度，南北還是有些落差，北部較為陰沉，溫度約略低2-3度，至少這些都沒有到達寒流或強冷氣團水準，還算是略偏溫暖的年節假期。