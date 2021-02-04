小年夜變天！ 吳德榮：各地明顯降雨 除夕起漸好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天陽光下舒適，早晚仍偏冷。北部11至24度，中部10至26度，南部10至27度，東部11至25度。

明天起至下周一各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，要特別注意氣溫變化。下周二鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高。

他說，10日小年夜至11日除夕前後有一波對流性較強的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨的機率，時間約持續一整天；除夕白天起降雨漸減緩。

吳德榮說，12日年初一鋒面遠離，天氣好轉，但在迎風面的大台北及東半部仍殘餘一些低雲，有零星降雨的機率，氣溫略降，稍轉涼；桃園以南仍是晴朗穩定的天氣。

他說，13日年初二大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，白天舒適早晚涼；東半部仍有零星降雨的機率。由於春節期間屬期末的模擬，有較大的不確定性，模式仍在調整中，應持續觀察最新資料。