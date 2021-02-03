影／農業門外漢成達人 金門冰花紅到台灣去

6位志同道合的好朋友，看好金門的精緻農業，聯手種起了精緻蔬菜「冰花」，他們從無到有，胼手胝足花了6年的時間，成功種出品質最好的冰花，並將冰花賣到台灣去，目前是不少高檔餐廳指定的食材，也讓金門的冰花成功揚名到台灣去。

平均年齡才30出頭的陳育豪、陳志豪、鄭榮璋、李歆喬、劉伃倫、徐國華等人，當中有老師、公關公司老闆與金大學生，他們研究了6年，終於成功種植冰花，也打響「金門立青冰花農場」的名號。

在國中擔任體育老師的鄭榮璋表示，最初他們到花蓮參觀朋友的冰花農場，看到閃閃發光，名為「鑽石菜」的「冰花」，大家都眼睛一亮，朋友送給他們一包種子鼓勵他們試種看看，他們將種子帶回金門，開始研究，從無到有，逐步摸索。

陳育豪也補充，金門的早晚溫差大，很適合種冰花，他們的農場靠近海邊，他用海水搭配深井水，來灌溉冰花，用土法煉鋼的實驗對照組，慢慢自學出師，如今台灣很多著名農場還慕名前來取經學習，直誇他們是全台品質最好的冰花。

「冰花，其實也是一種多肉植物」鄭榮璋提及，冰花在台灣屬於高經濟作物，有人150公克賣500元，他們100公克賣200元，由於品質好，價格公道，目前已囊括超過7成的市場，他說，不少日本料理推出冰花手捲，就是用他們的冰花，一卷就要價350元。

鄭榮璋說，冰花最早台灣很多人種，如今種植的人變少，因為技術門檻很高，大概僅剩澎湖還有不少人種植，冰花很注重濕度與溫度，可以說越冷越好，好的冰花，脆度與口感像蓮霧，他說，在陽光下的冰花最美，都會閃閃發光，就像鑽石一樣，他說，冰花有豐富的維生素，曾有朋友建議他拉高價格，但他們希望，這麼好的東西，可以有更多人一起來品嚐，所以堅持品質提升、價格不變。