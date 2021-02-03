青農從農準備金最高72萬元 17日起開放申請

為鼓勵優秀人才投入農業，農委會109年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲的新進農民，將給予最高2年72萬元農業經營準備金；110年度將於2月17日起至3月16日開放申請。

農委會說明，為創造更良好的農業經營環境，提升農民專業能力與提升產業價值，自106年起推動新農民培育計畫，規畫10年內培育3萬名新農民，截至109年已累積培育達1萬2476人。未來將持續全方位培育優質青年投入農業，推動各項措施解決農民投入產業面臨到的技術、土地、資金、行銷、通路等問題，期盼透過新進農民導入產業，促進農村人口活化。

農委會表示，109年下半年申請案件經書面資格審查與實地訪視，對於符合資格者將按月給付農業經營準備金；為持續輔導青年從農，將採優先比序機制開放申請外，於原方案中再增列採認農業學分數、放寬農業訓練年期與從農期間認定等規定，110年度提供新進農民的農業經營準備金，經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元的準備金。

農委會說，採線上方式申請，可於2月17日起至3月16日止至農委會農業經營準備金線上申辦整合系統（https://www.yfreserves.tw/）辦理，並提供免付費諮詢專線（0800-508-598）供有興趣的新進農民洽詢。