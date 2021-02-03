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新年預防成人三疾病 醫籲：別讓流感、肺炎、皮蛇上身

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣家庭醫學醫學會呼籲民眾，積極預防成人三疾病：流感、肺炎、帶狀疱疹。（照片提供：台灣家庭醫學醫學會）
台灣家庭醫學醫學會呼籲民眾，積極預防成人三疾病：流感、肺炎、帶狀疱疹。（照片提供：台灣家庭醫學醫學會）

新冠肺炎一週年，改變了不少人的生活型態，民眾也越來越注重自身保健。近期寒流接連來襲，氣溫變化極大的狀況下，民眾更應注意維持自身免疫力，台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰指出，秋冬是病毒及細菌活躍的季節，預防流感、肺炎、帶狀疱疹「成人三疾病」尤其重要，除了從作息、飲食、運動著手，更應該積極接種疫苗，以達到預防疾病的成效。

台灣家庭醫學醫學會因應疾病衛教需求，更新成人三疾病衛教網站(https://adulthealth.com.tw )，除了疾病介紹外，更邀請名人如曾雅蘭、詹惟中及葉家妤共同呼籲大家提高警覺，一起遠離成人三疾病。其中曾雅蘭更分享二度罹患皮蛇的痛苦經驗，她直言「痛到像電擊，連穿衣服輕碰都不行。」

秋冬嚴防 「流感、肺炎、皮蛇」上身

黃信彰表示，成人三疾病包含流感、肺炎以及帶狀疱疹(俗稱皮蛇)等三種常見且可經由預防降低罹患機率的疾病。流感除了一般呼吸道感染造成不適之外，可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症。肺炎初期以呼吸道症狀為主，並有咳嗽、胸痛、發燒、畏寒症狀，嚴重會引起呼吸急促、呼吸困難，造成肺炎最主要的菌種就是肺炎鏈球菌。老人、嬰幼兒以及有糖尿病、腎臟病、心臟病、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病等慢性病患都是高危險群。

台灣家庭醫學醫學會預防促進及慢性病防治委員會主委吳至行指出，帶狀疱疹會列入成人三疾病，是因為發生率高，卻常被忽略，很多人覺得離自己很遠，事實上每個人一生中都可能發生，尤其50歲以上中老年人，發生機率超過50%，年紀越大風險越高。帶狀疱疹是潛藏在神經節的水痘帶狀疱疹病毒所引起，症狀表現為皮膚表層會出現紅疹、水泡，後續化膿、結痂等。

要特別注意的是帶狀疱疹容易引發後神經痛，發生機率約每三個帶狀疱疹患者就有一位，這種疼痛常被形容像電擊、火燒般的痛，或風吹過便疼痛難耐，年紀大、慢性病患、免疫功能差，都容易因為無法抑制神經節裡面的病毒，而使帶狀疱疹再度發作。

病毒活躍期 接種疫苗是最有效的預防方式之一

維持健康，預防成人三疾病，要從作息、運動、飲食做起，正確概念大家都有，卻總是做不到，若很難徹底執行，接種疫苗是最有效的預防方式之一。流感每年有不同的流行病毒株，所以需年年施打。肺炎鏈球菌疫苗分多醣體、結合型兩種，建議年長者及高危險群至少接種一劑。

至於帶狀疱疹疫苗，則有很多證據證實疫苗能預防50%以上的發生機率，尤其針對帶狀疱疹後神經痛的預防效果高達近七成，建議50歲以上成人至少一生接種一劑，也因帶狀疱疹發生率會隨年紀增長，因此吳至行呼籲民眾及早預防。

尤其去年因COVID-19造成全球嚴重疫情，大家更了解疫苗的重要性，且因近期疫情升溫，為避免多次進出醫療院所，民眾可以依照醫師評估，同時接種適合的疫苗，做好防範，得到良好的保護。

加強預防觀念 台灣家庭醫學醫學會衛教網站提供完整資訊

對於成人三疾病相關資訊，台灣家庭醫學醫學會成人三疾病衛教網站(https://adulthealth.com.tw )提供淺顯易懂的衛教資訊，搭配動畫影片呈現，並且邀請病友及藝人朋友分享罹病之痛，透過醫師的專業訪談，提醒如何防範，只要上官網或Google搜尋「成人三疾病」就能取得完整資訊，用健康的身體開啟新的一年。

台灣家庭醫學醫學會邀請到曾雅蘭、詹惟中及葉家妤等名人共同呼籲大家提高警覺，一起遠離成人三疾病。(照片提供：台灣家庭醫學醫學會)
台灣家庭醫學醫學會邀請到曾雅蘭、詹惟中及葉家妤等名人共同呼籲大家提高警覺，一起遠離成人三疾病。(照片提供：台灣家庭醫學醫學會)

新冠肺炎 流感 醫師

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