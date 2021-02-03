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高流中心海音館技術業內測試 3月20日總體檢滿載測試

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供

高雄流行音樂中心海音館今舉行軟硬體技術業內測試會議，邀請上百位流行音樂相關產業人士、團體與單位參與，在正式進行觀眾滿載測試前，將各項內部技術測試與調校放在首位。海音館滿載測試暫定於3月20日舉行，將是海音館第一次開放觀眾入場的「總測驗」。

高流全區戶外場域在2021高雄跨百光年首度開放亮相，成為高雄新地標。目前場館由高雄市文化局負責管理，利用這段開幕前的「黃金準備期」，文化局與行政法人高雄流行音樂中心共組任務編組，進行各項場館機能檢測，以利未來交由法人經營時可無縫接軌，順利營運。

高雄市副市長史哲表示，市府有責任確保場館一切設備妥善無虞後，再交付給行政法人進行專業經營。相當於高雄流行音樂中心「心臟」的室內表演廳「海音館」，軟硬體測試工作刻不容緩。在這段疫情艱困期間，文化局在檔期申請、場地費用方面，規畫了相當大的優惠，陪著產業界一同走過疫情時代。

這次技術測試以會議方式，由文化局與法人直接面對業界，說明流行音樂中心場域設備及未來檔期計畫，並邀請結合搖滾、傳統樂器、宗教文化的「乩童搖滾」神棍樂團，與日籍音樂家若池敏弘共演的客語民謠金曲歌后米莎，以及以搖滾、饒舌聞名的金曲歌王Leo王，三組曲風截然不同的藝人團體，透過現場演出實測設備。原訂來台與會的d&b音響原廠技師，因疫情因素無法到場，藉由影片及視訊連線和現場與會者進行技術交流。

文化局表示，海音館滿載測試暫定3月20日舉行，將是海音館第一次開放觀眾入場的「總測驗」。開幕後歡迎具實驗創新的團隊前來演出，「海音館場地租借系統」網站2月上線，可線上申請檔期，相關資訊可上「海音館場地租借系統」https://www.kph.tw/查詢。

高雄市副市長史哲表示，市府有責任確保場館一切設備妥善無虞後，再交付給行政法人進行專業經營。流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄市副市長史哲表示，市府有責任確保場館一切設備妥善無虞後，再交付給行政法人進行專業經營。流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心海音館進行技術業內測試會議。圖／高雄市文化局提供

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