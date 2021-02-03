好天氣只到這天！小年夜起天氣遽變 全台有雨到初一

春節將至，各地天氣備受關注。中央氣象局說，下周二前都是好天氣，下周三小年夜起受到華南雲雨區東移影響，天氣出現劇烈變化，轉為全台有雨，預計至少下到下周五，也就是初一，各地降雨機率都偏高。

氣象預報員官欣平說，這一周天氣算是單純，明天到下周一天氣最好，白天高溫連北台灣都可以接近25度，算是很晴朗，僅東半部、花東有降雨機率，但也屬於零星短暫雨，其他地區則注意日夜溫差變化很大。其中西半部因為比較乾，有輻射冷卻效應，可能出現超過十度溫差。

官欣平說，下周二算是天氣過度期，各地從出現太陽的好天氣，變成雲量增多的陰天，東半部零星短暫雨機率增加，但天氣還不算太差。

官欣平說，下周三小年夜，天氣將會有劇烈變化。受到華南雲雨區東移影響，全台降雨提升，中部以北注意短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨。

官欣平說，目前天氣預報只能看十天，能確認的是，小年夜起、整個年節初期全台有雨，到大年初二都是華南雲雨區逐漸通過和影響範圍，到初二雨勢緩和趨勢才會出來。

氣溫方面，官欣平說整周溫度沒有太大變化，不會有冷空氣甚至寒流。北台灣高溫25到26度，中南部、東部27到28度，各地低溫14到19度。受到輻射冷卻影響的區域約落在14度左右。當華南雲雨區東移，開始下雨後，各地高溫會降1到2度。

官欣平說，除了留意春節初期降雨外，今起到下周一，西半部跟金門、馬祖清晨有低雲或霧。明後天東部、東南部跟恆春半島則要留意長浪。