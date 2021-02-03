2千元刮刮樂超好中？他拿4萬尾牙獎金買整本 中獎金額曝

過年將至，不少人喜歡去彩券行玩刮刮樂，拼個好手氣！日前網上就熱烈討論2000元刮刮樂買一整本，似乎中大獎的機率比較高，結果有網友拿著尾牙中的4萬元獎金實測，結局卻不甚理想。

原po在臉書社團「爆廢1公社」分享，日前公司尾牙幸運抽到4萬元，因此興起買整本刮刮樂的念頭，於是就去彩券行購買整本共18張的2000元刮刮樂，開心的表示「這是人生第一次買整本刮刮樂，也是第一次刮2000元，希望大家幫他集氣中獎」。

結果刮完後，各中了5000元兩張、2000元三張、1000元七張、0元五張，成本3萬6千元，只獲利2萬5千元，等於賠了1萬1千元，原本到手的4萬元尾牙獎金，也瞬間變成2萬9千元，雖然刮出來的結局不甚理想，但豁達的原po表示「就當作解鎖新成就」。

貼文一出引起熱議，網友們分析指出「原po中獎機率約等於69.4％，而公司通常最低一本要給66%，你還接近70％已經不錯了」，並建議「不要買整本的，因為每一本都是七成中獎率而已，不如跳著買，要不發財要不共孤」、「買一本，他賺一萬，100人1000人他就能賺多少請自己算，不要在笨下去了」。

其他網友則紛紛留言「錢留著不好嗎」、「要剛好是公務員，要剛好下班經過，要剛好身上有三萬六，要剛好買了一本回家刮，不小心就中頭獎了」、「台彩感謝您」、「這本18張算幸運了」、「開心就好！恭喜發財」、「2000元的彩券還有0元的嗎？不是最少都500元還是越來越黑心！」