快訊

彰化女校長喝醉失態！在校大哭大鬧 被錄影傳遍各校

從「包青天」到「和事佬」：民事法院的角色轉換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2千元刮刮樂超好中？他拿4萬尾牙獎金買整本 中獎金額曝

聯合新聞網 / 綜合報導
原po購入的2000元刮刮樂。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
原po購入的2000元刮刮樂。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」

過年將至，不少人喜歡去彩券行玩刮刮樂，拼個好手氣！日前網上就熱烈討論2000元刮刮樂買一整本，似乎中大獎的機率比較高，結果有網友拿著尾牙中的4萬元獎金實測，結局卻不甚理想。

原po在臉書社團「爆廢1公社」分享，日前公司尾牙幸運抽到4萬元，因此興起買整本刮刮樂的念頭，於是就去彩券行購買整本共18張的2000元刮刮樂，開心的表示「這是人生第一次買整本刮刮樂，也是第一次刮2000元，希望大家幫他集氣中獎」。

結果刮完後，各中了5000元兩張、2000元三張、1000元七張、0元五張，成本3萬6千元，只獲利2萬5千元，等於賠了1萬1千元，原本到手的4萬元尾牙獎金，也瞬間變成2萬9千元，雖然刮出來的結局不甚理想，但豁達的原po表示「就當作解鎖新成就」。

貼文一出引起熱議，網友們分析指出「原po中獎機率約等於69.4％，而公司通常最低一本要給66%，你還接近70％已經不錯了」，並建議「不要買整本的，因為每一本都是七成中獎率而已，不如跳著買，要不發財要不共孤」、「買一本，他賺一萬，100人1000人他就能賺多少請自己算，不要在笨下去了」。

其他網友則紛紛留言「錢留著不好嗎」、「要剛好是公務員，要剛好下班經過，要剛好身上有三萬六，要剛好買了一本回家刮，不小心就中頭獎了」、「台彩感謝您」、「這本18張算幸運了」、「開心就好！恭喜發財」、「2000元的彩券還有0元的嗎？不是最少都500元還是越來越黑心！」

刮刮樂 台彩 爆廢公社

延伸閱讀

創見取消尾牙 員工每人加發1.2萬鼓勵金

鴻海尾牙將抽20個100萬元 預期還會再加碼

「靠善心發功」彩券神人連中5次 第6次中700萬元頭獎

刮刮樂中5千誤以為沒中留在店內 彩券行貼文協尋得主

相關新聞

好天氣只到這天！小年夜起天氣遽變 全台有雨到初一

春節將至，各地天氣備受關注。中央氣象局說，下周二前都是好天氣，下周三小年夜起受到華南雲雨區東移影響，天氣出現劇烈變化，轉...

2千元刮刮樂超好中？他拿4萬尾牙獎金買整本 中獎金額曝

過年將至，不少人喜歡去彩券行玩刮刮樂，拼個好手氣！日前網上就熱烈討論2000元刮刮樂買一整本，似乎中大獎的機率比較高，結果有網友拿著尾牙中的4萬元獎金實測，結局卻不甚理想。

春節連假 國道1號竹北交流道高乘載管制、替代路線出爐

春節連假長達7天，新竹縣政府警察局竹北分局表示，預計返鄉、旅遊民眾大增，年前最後上班日2月9日便會開始湧現車潮，為使交通...

春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著的轉為陰沉天氣，迎...

新年預防成人三疾病 醫籲：別讓流感、肺炎、皮蛇上身

新冠肺炎一週年，改變了不少人的生活型態，民眾也越來越注重自身保健。近期寒流接連來襲，氣溫變化極大的狀況下，民眾更應注意維...

溫水煮青蛙！高雄勞工頭號殺手 每次意外劇情都一樣

年關將近，高雄市從去年12月迄今，2個月內發生3起清理下水道、汙水管意外，總共奪走4命，其中還包含高雄市水利局的管線維護包商。追根究柢，施工現場未落實SOP，施工單位便宜行事，公部門監督不足，讓沼氣中毒成為高雄勞工的頭號殺手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。