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遊客注意囉！金門軍事祕境擎天廳春節不開張
受疫情影響，金門縣府觀光處今天表示，知名的軍事祕境擎天廳，由於屬室內空間，自1月21日起就已暫停開放，將持續到2月18日，提醒民眾留意。
金門縣觀光處表示，位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事祕境擎天廳，因壯觀且渾然天成的景色，一直是遊客參訪的熱門景點，但受新冠肺炎疫情影響，自1月21日起暫停開放，由於目前疫情持續升溫，金門防衛指揮部已與縣府協調，為避免室內空間群聚，包括擎天廳、排雷紀實館及明德公園等，至2月18日前仍禁止參訪。
縣府觀光處長丁健剛也表示，農曆春節期間，從2月12日至2月16日，業管景點暫停開放包含總兵署地牢及金城民防坑道（展示館維持開放）；其餘維持正常開放，縣府己加強消毒清潔作業，並擺放消毒用品供旅客使用，第一線服務人員均戴口罩並落實防疫實名制，後續將配合中央疫情指揮中心相關規定，適時檢討景點開放。
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