現代的樂齡健康俱樂部 全人樂活基隆館開幕&全民健康房揭牌

全人樂活館是個專為亞健康夥伴服務的樂齡健康俱樂部，第一個據點基隆館將在二月二日上午十點開幕，同時由前衛生署長楊志良教授親自主持他成立的｢全民健康社會企業｣所力推的「全民健康房」揭牌儀式。

全人樂活基隆館是天下顧問(B Corp/B型企業/公益型企業)規劃的「天下公益計畫」的第一個據點，該計畫整合了娛樂、公益、商業三大領域：以娛樂創造人流、以志工時間銀行深化公益的影響力、以商業(公益型購物商城B-Mall)滿足前兩個族群在食衣住行育樂的需求後創造價值讓公益永續(自給自足)。此計畫在109年三月獲唐鳳政委肯定支持，並於七月由政委錄製四段微影片支持此計畫的推廣。計畫所需的系統(包含應用區塊鏈技術的時間銀行系統)已委請前資策會副執行長王可言的團隊完成開發，現正在測試及Pilot試驗階段。

天下顧問執行長朱元中表示，為實踐天下公益計畫，結合一群志同道合的夥伴在109年六月成立了「中華全人樂活協會」，並規劃全人樂活館，該館具備五大因子：以休閒娛樂及健康促進吸引人流、以養生服務及產品滿足身體健康(硬體)的需求、以講座課程提升身心靈(軟體)、以志工平台貢獻己力後再以時間銀行創造一連串的公益連鎖反應。

朱執行長引用衛福部的統計數字，65歲以上人口有83.5%沒有失智失能，其中有約80%屬亞健康(近400萬人)。參考國人平均壽命及臥床7~9年的現況，若倒算回來大約72歲就開始需要人照顧生活，朱執行長說：「若我們能做些什麼讓這群人在愉悅的氛圍中主動促進自己的健康，進而延遲並縮短需要他人照顧的時間，甚至因找到熱情或志業而活出精采人生，這對樂齡夥伴及社會國家的效益都非常巨大。」

台灣即將於2025年步入超高齡社會，根據台灣失智症協會的網站分享防失智的五項趨吉因素：多運動、多動腦、多社會互動、地中海型飲食、維持健康體重。高發會與56789年齡實驗室於109年七月公布的「台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數大調查」 (1256位50+歲長輩符合：自己吃晚飯、自己過生日、自己倒垃圾、只能自己去動手術、渴望陪伴、認為自己寂寞、等六大指標)，短短三年間銀髮族孤獨感暴增3.9倍，孤獨可能增加罹患失智、憂鬱症風險，又是許多退化和疾病的重要影響因子之一。這些影響樂齡夥伴健康的因素在全人樂活館多有被照顧到。

「為什麼第一個據點選在基隆？」朱執行長說這真是緣分，去年在台北找場地還沒看到滿意的場館時，朋友推薦基隆這個曾是麗晶郵輪貴賓招待所的場館，看過的人都很稱讚，因此將天下公益計畫第一個概念驗證的場館設在了基隆，待優化可行後再複製到其他地區。

場館裡包含了多種律動機、氫水機、氫氣機、電動麻將桌、等，從去年11月開始試營運後幾乎每位會員都有自己的見證，從改善小毛病如足底筋膜炎、靜脈曲張、排便不順、痔瘡、肌肉瘤等，到明顯變化如不再失眠、一覺到天明不跑廁所、不再胸悶、體力加強不用再走走停停、減重、皮膚變好、等。朱執行長分享這些會員們的見證時表示，其實只要加強氣血循環，體內微循環改善後身體的自癒力會修復日積月累的勞損或瘀堵，原有不適的症狀就會漸漸好轉，這些都是一般健身房給年輕人練肌肉時沒有的效果。除此之外，還有進階的全人健康俱樂部，以軟硬體兼顧(調身體和更新觀念認知)的方式幫癌症及慢性病夥伴用和時間賽跑的緊湊方式調整身體促進健康。

「為什麼跨入大健康產業？」朱執行長回答說：這真是個好問題。天下顧問是十多位外商高管退休後以顧問角色幫企業組織健診後啟動轉型升級接班，從2016年獲B型企業認證後就幫許多NPO(非營利機構)諮詢，發現NPO募款困難大大增加了營運及接班的難度，所以規劃了天下公益計畫。而幫企業健診時發現許多企業的理念(願景/使命/價值觀)和營運(目標/策略/組織/制度/人才)不連貫，衍生出各種問題，此時若只在營運層面下功夫或許短期可稍許改善但長期不易根除，就好像軟硬體不協調時只修硬體，或身心不協調時只調身體，再在營運上琢磨也不易改善因理念和營運不連貫所造成的問題。追根究柢常是企業領導人自己的身心靈還不在理想狀態，此時要和領導人說企業的問題多出在他身上有其難度，所以就改弦易轍另尋方法。從管理到領導再到身心靈，以身心靈工作坊開啟對話和思維的改變，當學員是企業領導人時，一旦想清楚自己的人生要如何過之後，多會想要讓自己經營的企業改變，此時便開啟了企業變革的契機。跨入身心靈的領域後發現此領域既深且廣，非常值得探索學習，但人生時間有限，以有效能的方式系統性整合各種資源比自己盡洪荒之力悶頭學習要來得更重要，因此誕生了現在看到的全人樂活館。

「做好事需要大家一起共襄盛舉」，朱元中執行長邀請大家來體驗這五星級的樂齡健康俱樂部並以行動支持：住基隆的在地鄉親可比其他地方的人早一步開始享受並活出健康的樂活人生，不住基隆的可以把基隆館當成是到基隆時的景點或招待所，並思考看看自己家附近哪裡適合開全人樂活館，讓全台各地鄉親都可享受到現代樂齡健康俱樂部的效益！

時間：2021年2月2日 (週二) 10:00~18:00地點：基隆市義一路18號15樓 (基隆市政府斜對面、離廟口走路5分鐘)活動時程：10:00~10:30 開場、來賓介紹、簡介天下公益計畫及樂活館10:30~12:00 全民健康房掛牌、與楊志良有約、Q&A12:00~18:00 全館體驗不收費 (律動設施、電動麻將桌、吸氫等)

註記：

1. 防疫期間遵守政府規定 (量體溫戴口罩實名登錄)

2. 天下公益計畫簡介影片 (請掃下碼)

3. 報告唐鳳政委過程側錄 (請掃下碼)

4. 全人樂活@基隆交流群 (請掃下碼)