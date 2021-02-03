春節實施人流控管 遊樂園「3步驟」因應

春節假期「人流管制」方案出爐，交通部觀光局2月10日至2月16日將針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施。各大樂園表示，全力配合主管機關規定，各家也另有因應措施，包括即時對外公告、加強清潔消毒，以及強制戴口罩。

交通部觀光局今日公布春節防疫人流控管規則，針對易有大量遊客湧入的熱門主題樂園，包括六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，訂定防疫安全承載量的A（60%）、B（55%）、C（50%）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

一旦措施啟動，交通部將用簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

同時也預估各園區遊客最大承載量的50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約3萬7500人，六福村、九族文化村主題遊樂園、劍湖山世界約1萬5000人，小人國主題樂園約1萬310人，義大遊樂世界約7500人。

六福村指出，疫情以來，交通部觀光局一直有相關配套及規定，遊樂園配合多時，春節管制並無太大問題；業者將會每隔兩小時回報觀光局人潮狀況，達到總量管制時，除了官方公告，園區也會在官網與粉團同步公告警示。園區內也將加強防疫，排隊、搭乘設施一律嚴格規定須戴口罩。

劍湖山世界除了配合人流控管，園區也增加體溫偵測儀、提供酒精與洗手液，設施的清潔消毒也有「春節升級防護版」，每小時清潔一次，使用率高的設施另再加強。業者指出，園區遊客可體驗區域有四十多公頃，以規定上限來說，在區內也可輕鬆分流。若人潮過多，則會建議前往周邊景點旅遊，如ROSAHILL、福祿壽酒廠、興隆毛巾、TGC、大同醬油、梅問屋等。

九族文化村與義大遊樂世界也指出，連續假日的人潮回報與預警作為行之已久，只是過去的乘載量防疫期間減半，且預警與管制以A、B、C分級，業者將全力配合。