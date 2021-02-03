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蘇花改必遊景點 台泥DAKA啟動資源回收計畫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台泥DAKA園區內的廚餘再利用中心，將廚餘轉化成土壤改良材。圖／台泥提供
台泥DAKA園區內的廚餘再利用中心，將廚餘轉化成土壤改良材。圖／台泥提供

台灣水泥公司位於蘇花改沿線的DAKA開放生態循環工廠，去年初開放後大受歡迎，短短一年入園逼近270萬人次。台泥今天在園區啟動「GEMMA好回收、好和平」資源回收倡議計畫，設置寶特瓶、飲料杯與電池智慧回收設備，還有廚餘處理中心，收集廠區及周邊社區廚餘分解後成為土壤改良材，提供村民使用，藉此倡導垃圾源頭減量的重要性。

台泥表示，與花蓮縣府共同推動以台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理花蓮家戶的生活垃圾，去年9月環評過關，台泥正在廠區打造再生資源利用中心，預計2023年完工，協助花蓮解決垃圾問題。在此之前，透過「GEMMA」計畫，喚起民眾對資源回收、垃圾分類的重視。

「GEMMA『好回收好和平』今嘛行動吧！」計畫今天啟動，台泥董事長張安平到DAKA園區啟動新設的寶特瓶、飲料杯與電池智慧回收設備。張安平強調，「大自然沒有廢棄物」，廢棄物妥善回收與資源化再生運用，是友善環境的重要方法。

台泥表示，「GEMMA」是義大利文「寶石」的意思，以此為名代表廢棄物經過回收再利用，也能成為寶石。未來到台泥DAKA，在回收設備投遞寶特瓶、手搖杯、鋁罐、廢電池，都可以下載ECOCO App累積點數，兌換折價券，再到園區內的統一超商消費折抵。

除了回收設備，台泥花蓮和平廠也同步設置廚餘處理中心，將蒐集和平村與台泥DAKA產生的廚餘，經過益菌分解後成為土壤改良材，免費提供周邊村民使用。

台泥DAKA開放生態循環工廠位於花蓮縣秀林鄉和平村的台泥和平水泥廠，除了超商、星巴克外，還有戶外太陽能發電裝置「和平花」、集合百種鳳梨科植物的百鳳園等，去年1月9日開幕，已成遊客來往蘇花改必經的休憩據點。

台泥董事長張安平與和平村的小朋友體驗「GEMMA」計畫新設的回收設備。圖／台泥提供
台泥董事長張安平與和平村的小朋友體驗「GEMMA」計畫新設的回收設備。圖／台泥提供
台泥將DAKA回收的寶特瓶設計製成環保球衣、毛巾與背包，送給25名在地部落足球隊員，董事長張安平（中）加贈環保水壺。圖／台泥提供
台泥將DAKA回收的寶特瓶設計製成環保球衣、毛巾與背包，送給25名在地部落足球隊員，董事長張安平（中）加贈環保水壺。圖／台泥提供
台泥DAKA園區有開心農場，提供周邊村民種植。圖／台泥提供
台泥DAKA園區有開心農場，提供周邊村民種植。圖／台泥提供

廚餘 資源回收 超商

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