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高鐵自由座取消惹議！ 這「三點」令他傻眼直呼：治標不治本

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣高鐵取消自由座惹議，原PO認為此舉對春節的「移動需求」毫無幫助。圖／聯合報資料照片
台灣高鐵取消自由座惹議，原PO認為此舉對春節的「移動需求」毫無幫助。圖／聯合報資料照片

為抑制國內疫情影響，高鐵於春節期間停賣「自由座」改成販售「對號座」。有網友提出對於高鐵停賣自由座的看法，引起其他人熱烈討論。

一名網友於《PTT》上發文分享，他對於高鐵停賣自由座這個舉動提出一些疑問，一是民眾的移動需求不會因此減緩或消失，取消自由座用意不大；二是除高鐵自由座以外，台鐵的區間車及人口密集的捷運又該如何考量；三是「飲食破口」，年貨大街、夜市、菜市場等都是更多、更大的破口。這也讓原PO不禁疑惑道，「不是說高鐵自由座的飲食不該管，而是更大破口不去管制，是否為『治標不治本』的行為？」

有網友留言表示，「讓人民習慣在外面戴著口罩，比禁止自由座還好」、「高鐵最長也才2.5小時，台鐵最多可以5小時，而且停靠站多，人員出入複雜，加上又有站票，怎麼想都是台鐵風險高」、「停站多來源更難掌控，停賣自由座的論點還真有趣」、「禁飲食完全可接受，但是春節時候大家要返鄉過年，禁自由座真尷尬了，而且就算高鐵沒座位也會去搭其他的」。

但也有網友表示，「別人就別人自己管，高鐵又不可能去管台鐵怎樣」、「防疫從自己做起，高鐵當然從停賣自由座開始，至於台鐵、捷運會怎樣，那不是高鐵能管的」、「移動需求變動，也是其他公眾運輸要想辦法克服啊，高鐵只管好自己防疫不造成破口，不覺得有什麼問題耶」。

高鐵 台鐵 PTT 疫情 捷運

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