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黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

餐廳桶裝瓦斯藏危機 貓空4家違規居冠

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「查核51家業者的桶裝瓦斯串接，有10家不合格，以貓空4家最多！」行政院消保處3日公佈6縣市餐廳及自助洗衣店桶裝瓦斯串接聯合稽查結果，共有10家業者不合格，其中台北市貓空就佔了4家餐廳；違規事項包括氣體漏氣警報器、防止傾倒措施及滅火器設置等；消防署表示，會針對不合格業者開罰2到10萬元。

地震傾倒易釀災

「農曆春節將至，民眾喜歡出外聚餐，但餐廳卻可能潛藏危機。」消保處針對台北市、新北市、台南市、彰化縣、屏東縣及花蓮縣共6縣市，共45家餐廳及6家自助洗衣店進行桶裝瓦斯串接使用場所查核，51家業者中，有2家未使用串接瓦斯、5家使用天然瓦斯，其餘44家業者中，共10家有違規情形。

消保處簡任消保官王德明指出，有7家業者防止傾倒措施不合格，例如桶裝瓦斯沒有用鐵鍊綁住、放置在樓梯旁等，萬一發生地震容易倒下造成意外；7家業者沒有每月自行檢查、6家沒有嚴禁煙火標示及滅火器，「另外有8家業者氣體漏氣警報器不是沒有裝，就是毫無作用。」對消費者安全沒保障。

貓空氣爆高危險區

「違規業者中，以台北市貓空有4家業者違規最嚴重。」分別是「正大休閒茶園、貓空小木屋、龍門客棧及大頭土雞城」，各有瓦斯串接、防傾倒措施、無防止日光照射、甚至備用瓦斯超過80公斤等違規情況；王德明強調，貓空交通不便，萬一發生氣爆，救災困難，將請台北市加強輔導業者改善。

內政部消防署科長沈義哲強調，違規的10家業者及供貨給違規業者的7家瓦斯行，都將依法開罰2至10萬元罰鍰，並限期1個月內改善。消保處也提醒消費者，桶裝瓦斯放置違規，可能發生氣爆等意外，萬一遇到氣爆請立即臥倒、趴下、背向爆炸點、以雙手保護頭部，並立即離開現場，以確保安全。

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消保官

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