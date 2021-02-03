北市首推公版寵物醫療同意書 減少毛孩醫療糾紛

寵物醫療糾紛備受關注，為顧及動物醫療品質及消費者保護，台北市獸醫師公會、動保處和消保官共同研擬定型化契約，首度推出「公版動物手術、麻醉暨醫療同意書」，除了詳列飼主與醫生應盡的權利義務，必須要雙方閱讀說明後簽名，確保飼主理解醫療風險與收費項目，避免後續爭議。

該同意書有三頁，第一頁列出獸醫師應告知飼主項目，包括手術原因、醫療方式、風險成功率、替代醫療方式、併發症、麻醉後遺症等相關說明；第二頁列出飼主注意、說明與同意事項，需要勾選與簽名，確保飼主理解寵物治療相關風險、後遺症和費用；第三頁為備註，羅列寵物常見疾病和同意書使用說明。要注意的是，可以簽署的人，只有晶片登記者或飼主。

產發局長林崇傑表示，有了公版動物醫院手術麻醉同意書，讓獸醫師和飼主之間能有更多信任，除了是台北首創，也是台灣創舉，帶來正面影響，期盼可以推廣到各個獸醫院與其他地區。

飼主主張小姐說，飼主很擔心醫生漏講注意事項，醫生也很擔心和飼主發生糾紛，像是洗牙洗一下寵物就過世，有時候只是發燒感冒，到醫院變更嚴重，所以公版同意書可以保障雙方權益。

台北市獸醫師公會理事長張振東指出，公版同意書的目的，就是要減少獸醫師和飼主的糾紛，把常見的問題列出來，收費項目清楚透明，相信今天公布同意書後，會有很多獸醫院搶著使用。