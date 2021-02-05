Bar BEER車庫精神：支持實踐零浪費的車庫青年

「城市修理站」主理人吳芷瑩、「古風小白屋」主理人譚琪、「白象野曝計劃」主理人Elsa（左起）與KIRIN Bar BEER車庫精神攜手，推動愛物惜物的「零浪費」精神。 圖／黃義書 攝影。

「車庫精神」是孕育世界各種偉大創意的起點，鼓勵年輕的創業者勇於做自己，找到自身的潛能及核心價值，始終懷抱熱情，樂於創新創造。台灣也有一群車庫青年，為理想燃燒，為守護自己的信念與這片土地而閃耀。

KIRIN Bar BEER車庫精神自2016年起，便不斷挖掘懷抱理念、發揮車庫精神、樂於用自身創意思維解決各式問題的台灣青年，KIRIN Bar BEER與他們攜手並肩，一起用熱血展開行動，實踐車庫精神，貢獻給這片土地。

連續6年，見證台灣車庫青年逐夢信念

不管是2016年扶助弱勢族群的「人生百味」、力主動物關懷的「浪浪別哭」、維護海岸生態的「RE-THINK」；2017年為社區再造努力的「甘樂文創」、以友善農業賦予土地溫暖的「苑裡掀海風」、以及從農糧轉型為部落創造更多方向的「八穀農糧手作工坊」；2018年力求保留懷舊窗花風景的「老屋顏工作室」、帶給部落青年奮鬥希望的「芭特芙萊手工烘焙坊」、用熱情將在地水果封存為果醬的「甜玉軒」；2019年開發創意食譜推廣友善農作的「歐北來-朝禾匯」、透過善念循環玩出環保新意的「FNG世代設計」、翻轉休耕玉米田讓土地重獲新生的「爆穀文化」；抑或是2020年翻轉人與食物的剩餘價值的「明日餐桌」行動，都是台灣青年車庫精神的具體實踐，KIRIN Bar BEER每年都見證台灣車庫青年們堅持到底的逐夢信念，以及在逆轉困境中再創新的勇氣。

2021年KIRIN Bar BEER車庫精神則從愛物惜物精神出發，與實踐零浪費的三位青年團體，有以分享工具、技術為宗旨，打造成里民共用空間的「古風小白屋」;為減少浪費邁向永續生活而舉辦免費市集的「白象野曝」; 分享維修知識並建立起消費者與維修店家橋樑的「城市修理站」攜手合作，希望藉此喚醒人們惜物的美好精神，讓物件們有重獲新生的機會，更是付諸行動邁向永續生活。

古風小白屋：讓老物件重獲新生

「古風小白屋」創辦人虞葳先生、芳惠姐與主理人譚琪，他們從社區關懷出發，到一起建立小白屋提供給人們更多共享資源、共用的修理空間。創辦人虞葳先生曾說：「這一輩子可以丟東西的扣打，已經用完了！」希望可以在後半生為這個社會再多做些什麼，減少不必要的浪費，於是創建了「古風小白屋」，在這裡里民共同修理家具、分享工具，他們修葺物件，也透過交流修補人與人之間的關係。

在「古風小白屋」的志工帶領下，幾個步驟就能讓老物件重獲新生，也可以借用工具。週六早上會請來維修師傅駐場，免費提供維修工具和場地；週日早上則讓街坊一起學習做木工；平日也會有一些環保相關工作坊。

「古風小白屋」主理人譚琪，希望可以有越來越多類似「古風小白屋」的工具分享修理站。 圖／黃義書 攝影。

曾經有一位8、90歲的老爺爺，搬一台電風扇到「古風小白屋」，說是出來社會工作，用第一份薪金買的，可是風扇卻不轉了。於是「古風小白屋」的修理志工跟街坊就去研究，最後發現是風扇的頸項斷了，於是用木頭先造一個模擬零件，再透過3D打印機製作出完全相同的零件，在這過程中志工和街坊年輕人一起幫爺爺修好這個別有意義的風扇，他們修理老物件也修復舊回憶。

「古風小白屋」週六早上會請來維修師傅駐場，免費提供維修工具和場地。 圖／古風小白屋 提供。

展望未來，古風小白屋的負責人們希望可以有越來越多類似「古風小白屋」的工具分享修理站，讓更多地方與社區，也可以有這樣的資源，並藉此拉近區民之間的距離。「目前已經有許多地方開始模擬小白屋的經營、共享方式，在不同地方發展出租借工具及修葺的小空間，例如在南機場旁邊的一碼、小柴屋…等。」

更長期來說，甚至希望從源頭做起，在未來的某一天，政府可以有立法明令各廠商與品牌，在生產產品的同時，也需要做好後續產品損壞時的維修任務，讓可以再使用的零件，能夠有效地再重複被利用，這樣的話一切都會更美好。

白象野曝計劃：慷慨是唯一的貨幣

「白象野曝計劃」是由八年級的平面圖文設計師Elsa，和各方好友合作，至今已連續舉辦5年的免費換物分享市集，完全沒有接受任何私人企業或政府單位的贊助，所有的參加人員，都是靠民眾在網路上轉貼、口耳相傳獲知訊息，自發參加。

「白象野曝計劃」主理人Elsa，希望未來人人可以當免費換物分享市集主辦人，將這樣的理念，擴散出去。 圖／黃義書 攝影。

Elsa以「禮物經濟」概念為本，原本希望比照國外將克羅埃西亞的「空屋筆記」概念引進台灣，但因在台灣使用空屋屬非法行為，因此選擇在大安森林公園、彩虹橋下…等公共開放空間固定舉辦，讓民眾在這個場域，免費送出自己不需要的東西；尋找所需物品的民眾，可以把喜歡的東西拿走。

在「白象野曝計劃」的市集中，遊戲規則並不是以物易物，因為Elsa將參與門檻降低，民眾不需要報名、也不用一定要攜帶物品就可以參加，好讓舊物更容易流動。

曾經有一位攤主因為後來需要換更大的行李箱，便將之前使用多次、陪他到過多的地方的行李箱，拿到市集分享。後來有位民眾拿走在多次使用後，也需要再更換更大的行李箱；因此又將此行李箱拿到市集分享後，又被下一個人拿走……透過這個市集，讓物件們可以重複被使用、重新擁有自己的價值。

Elsa說：「Take or Leave，慷慨就是唯一的貨幣。」Elsa希望在未來，人人都可以嘗試著當主辦人，並將這樣的理念，慢慢擴散到各個地方，例如：里長、里民活動區、學校、住家社區等。「物品其實可以再被運用，要是在還可以使用的狀態下，卻沒有被妥善運用，那物品的生命也是被浪費的。希望這些物品都可以找到主人，把生命延續下去。」這是白象野曝市集的目的，也是Elsa對於零浪費的期許。

城市修理站：建立消費者與修理之間的橋樑

「城市修理站」是綽號「大雄」的影像工作者吳芷瑩，在2013年與高中死黨林文強、林雅婷所創立的維修知識分享中心，除了搜羅大街小巷間修理站資訊提供給民眾，也開設相關課程，希望透過課程讓消費者感受人們與物品之間的關係。

在蒐集修理站的過程中，大雄與夥伴們會以秘密客的方式，詢問店家的營業時間，或是透過民眾的回饋取得資訊，再將來自各方的資訊，匯集成「城市修理站」的內容，讓消費者有一個可以找尋修理店家的平台。

「城市修理站」主理人吳芷瑩，希望喚醒人們重現惜物美好精神。 圖／黃義書 攝影。

大雄曾經拜訪過一位執著解決修理問題的聽障修傘師，大雄拿了一把不太好修的雨傘來找師傅，只見師傅前前後後想了幾種方式，最後向她比畫如何修理，後來發現這位修傘師傅，是以自學方式找到修繕的方法；訪談後大雄把這件事紀錄在部落格上，也貼心提醒要前往的消費者要記得帶紙筆跟師傅溝通。當她沒多久再次回去拜訪師傅後，發現有年輕人真的拿出紙筆與壞掉的傘，跟師傅溝通！這件事讓大雄更加確信，她的付出跟努力是有人看到的，也代表著這樣的資訊跟平台，確實可以幫助需要的人，減少浪費。

一把被颱風吹壞的雨傘，透過修傘師傅的巧手，又獲得新生。 圖／城市修理站 提供。

大雄曾說：「修理是表面復原，往深一層走，更重要的是，我想要喚醒人們重現惜物美好精神。」展望未來，她希望民眾可以建立起一個觀念：雖然我們是消費者，但同時也是物品的擁有者與保護者，當物品壞掉時，物品的擁有者與保護者會知道該如何處理，而並非只有身為消費者的「消費」角色。

2021年，和KIRIN Bar BEER車庫精神支持這群實踐零浪費的年輕人，一起翻轉舊物，讓老東西延續新的生命。

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