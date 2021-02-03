勞動部春安檢查 台北五客運全數違規

農曆春節將至，企業忙於歲修與趕工，造成超時加班、工地職災頻傳。勞動部於北中南三地同步實施春安聯合檢查，發現受檢的五家客運統統有違規事項。勞動部呼籲事業單位務必落實各項職業安全衛生設施與管理，並對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排。

勞動部表示，農曆春節將至，事業單位歲修、趕工與臨時性作業頻繁，近期各地發生營造工地墜落及物體飛落、鋼鐵公司堆高機撞輾、大樓污水池清洗硫化氫中毒等職災。勞動部部長許銘春、政務次長王尚志及王安邦，分別會同台北市政府、台中市政府、高雄市政府及交通部、經濟部等目的事業主管機關，針對易發生超時工作致過勞的交通運輸業者，以及具高職業災害風險之重大營建工程、大型石化工廠實施聯合檢查。

此次檢查，發現台北轉運站 (和欣客運、國光客運、阿羅哈客運、統聯客運與葛瑪蘭客運)共違反12項次，五家客運統統有違規事項。違反內容包括未依規定實施教育訓練、未採取避免勞工因異常工作負荷促發疾病預防措施、勞工工作時間超過法令規定、勞工更換班次休息時間未達法令規定等。

勞動部、台北市勞動檢查處和公路總局等單位今日率隊前往台北轉運站春安勞檢5家客運。勞檢結果顯示，其中2家客運違反勞基法，分別為輪班間隔休息時間不夠、月加班時數超過法定上限46小時；5家客運皆違反職安法累計10項次，限期改善。

台北市勞動檢查處副處長梁蒼淇表示，其中1家客運是累犯，駕駛員每月加班時數超過法定上限，已有2次違規紀錄，此次是第3次違規，開罰將由30萬元起跳。另1家客運輪班間隔時數不夠，駕駛員在晚間11點半才下班，卻是銜接隔天早上6點半的班，輪班間隔低於規定的11小時，亦將開罰。

重大營建工程(台中烏日區新高鐵段89、90、96地號新建工程、登陽之驛大樓興建工程、和峻-新高鐵段新建工程與悅築建設股份有限公司新榮和段新建工程)共違反26項次、停工4項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、感電、自動檢查等防護措施不足為主。

大型石化工廠(中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠、李長榮化學工業股份有限公司大社廠與國喬石油化學股份有限公司高雄廠)共違反20項次、停工1項次，違反內容以墜落、物體飛落、防爆、感電、人因性、自動檢查等防護措施不足為主。

勞動部表示，此次聯合檢查，違反勞動基準法部分，每項可處台幣2萬元至100萬元罰鍰，違反職業安全衛生法部分，每項最高可處新臺幣30萬元罰鍰，都將依法裁處。