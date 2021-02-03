立百病毒致死率75%恐全球大流行 專家驚曝：台灣是高風險區

新冠肺炎蔓延全球，尚未待疫情趨緩，已有專家開始警告下一場疫情。非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation）發現立百病毒致死率高達75%，目前尚無藥可醫，也無疫苗可預防，恐造成全球大流行。對此，毒理醫學專家招名威在臉書粉專指出，立百病毒不只人傳人，食物也會被傳染，從文獻中可知「台灣也在染疫『匡列』之中」。

招名威在臉書發文表示，立百病毒致死率介於40%至75%，這比新冠病毒的2-3%高出非常多，且立百病毒屬副黏液病毒科，和冠狀病毒亞科相差十萬八千里，無論基因或長相都不一樣，且人畜共通。可怕的是，立百病毒同樣以蝙蝠作為傳播媒介，感染後也導致嚴重呼吸道疾病，但它甚至會造成神經性疾病。

招名威提及，立百病毒首次被發現於1997年，馬來西亞一處養豬場共有7人染病，一開始出現類似輕微流行感冒症狀，後來進一步確認該病會造成不同程度發燒、頭痛、身體痛及神經症狀，神經症狀又包括嘔吐、無定向感、困倦、意識混亂、容易驚嚇等症狀，與日本腦炎十分相似。

招名威再指立百病毒棘手之處，「它不只人傳人，食物也會傳染，尤其人口超過20億的熱帶和亞熱帶地區」，甚至從文獻中可明確得知，「台灣也在染疫的『匡列』高風險中」。