快訊

黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立百病毒致死率75%恐全球大流行 專家驚曝：台灣是高風險區

聯合新聞網 / 綜合報導
立百病毒致死率高達75%，以蝙蝠作為傳播媒介，目前無藥可醫且無疫苗可施打，恐造成全球大流行。圖片來源／ingimage
立百病毒致死率高達75%，以蝙蝠作為傳播媒介，目前無藥可醫且無疫苗可施打，恐造成全球大流行。圖片來源／ingimage

新冠肺炎蔓延全球，尚未待疫情趨緩，已有專家開始警告下一場疫情。非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation）發現立百病毒致死率高達75%，目前尚無藥可醫，也無疫苗可預防，恐造成全球大流行。對此，毒理醫學專家招名威在臉書粉專指出，立百病毒不只人傳人，食物也會被傳染，從文獻中可知「台灣也在染疫『匡列』之中」。

招名威在臉書發文表示，立百病毒致死率介於40%至75%，這比新冠病毒的2-3%高出非常多，且立百病毒屬副黏液病毒科，和冠狀病毒亞科相差十萬八千里，無論基因或長相都不一樣，且人畜共通。可怕的是，立百病毒同樣以蝙蝠作為傳播媒介，感染後也導致嚴重呼吸道疾病，但它甚至會造成神經性疾病。

招名威提及，立百病毒首次被發現於1997年，馬來西亞一處養豬場共有7人染病，一開始出現類似輕微流行感冒症狀，後來進一步確認該病會造成不同程度發燒、頭痛、身體痛及神經症狀，神經症狀又包括嘔吐、無定向感、困倦、意識混亂、容易驚嚇等症狀，與日本腦炎十分相似。

招名威再指立百病毒棘手之處，「它不只人傳人，食物也會傳染，尤其人口超過20億的熱帶和亞熱帶地區」，甚至從文獻中可明確得知，「台灣也在染疫的『匡列』高風險中」。

立百病毒 招名威 新冠肺炎

延伸閱讀

英國變種病毒「疫苗逃脫」更易傳人？醫：恐已邁出第一步

英疫情結束將面臨性病潮？ 恐出現高度抗藥性的「超級淋病」

無症狀確診女「連驗31次」都是陽性 已長期隔離5個月

疑似「美國變種病毒」現身！白宮疫情組：傳染力高出50%

相關新聞

春節連假 國道1號竹北交流道高乘載管制、替代路線出爐

春節連假長達7天，新竹縣政府警察局竹北分局表示，預計返鄉、旅遊民眾大增，年前最後上班日2月9日便會開始湧現車潮，為使交通...

高鐵自由座取消惹議！ 這「三點」令他傻眼直呼：治標不治本

為抑制國內疫情影響，高鐵於春節期間停賣「自由座」改成販售「對號座」。有網友提出對於高鐵停賣自由座的看法，引起其他人熱烈討論。

春節實施人流控管 遊樂園「3步驟」因應

春節假期「人流管制」方案出爐，交通部觀光局2月10日至2月16日將針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制...

立百病毒致死率75%恐全球大流行 專家驚曝：台灣是高風險區

新冠肺炎蔓延全球，尚未待疫情趨緩，已有專家開始警告下一場疫情。非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation）發現立百病毒致死率高達75%，目前尚無藥可醫，也無疫苗可預防，恐造成全球大流行。對此，毒理醫學專家招名威在臉書粉專指出，立百病毒不只人傳人，食物也會被傳染，從文獻中可知「台灣也在染疫『匡列』之中」。

春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著的轉為陰沉天氣，迎...

製偶最迷人的是當它動起來的時刻 專訪製偶師

在一個尋常的宜蘭陰雨潮濕午後，鄭嘉音領著我們，踏上金屬層梯、撩開塑膠簾幕，穿梭在三幢老穀倉改建的無獨有偶劇團工作室空間中，製偶工廠、木工廠、排練場、戲偶倉儲的灰牆刻著舊時光痕跡，各式媒材、工具、戲偶被分門別類地悉心收納著，而小型形象各異的懸絲偶、執頭偶、杖頭偶、影偶，還有更多難以歸類的偶們或飛翔、或駐足在穀倉各角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。